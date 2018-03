Politisk flertal for tilskud til barnepiger: Nu får mor og far svært ved at sige nej til overarbejde

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Et flertal bestående af regeringen, S og R har besluttet at kæmpe mere for arbejdsmarkedets bedste end for børnenes. For nu skal der være øget tilskud til at ansætte en barnepige til at passe børn, når institutionerne lukker og forældrene ikke har fri.

Om end tanken om tilskud til pasning er god, så er det ikke til barnets bedste med en barnepige. Tilskuddet er netop ikke et tilskud til barnets egne forældre, men til at nogle andre end forældrene får tid med barnet.

Børn har brug for deres forældre, som de kender og som elsker dem. Et tilskud til pasning skal derfor gå til forældrene, ikke til barnepigen. Det vil skabe tryghed for barnet at have forældrene tæt på. Ikke en barnepige, som kommer og går og ikke er en fast del af barnets liv. Med flertallets forslag er forældrene de eneste, som ikke kan få mere tid med børnene.

Det er i familien og blandt venner, at børn udvikler sig til hele mennesker med stærke rødder, gennem en tryg barndom

I stedet vil tilskuddet gøre det endnu nemmere for arbejdsgivere at holde forældrene længe på arbejde. Forældre får endnu sværere ved at sige nej til skæve arbejdstider og overarbejde – for de kan jo bare ansætte en barnepige.

Jeg anerkender, at der er forældre, som ikke har mulighed for at være hjemme hos børnene, når institutionerne lukker. Og vi har brug for brandmænd, sygeplejersker og andre, som arbejder, når vi andre har fri. Men tilskud til barnepige er ikke hele løsningen.

I stedet bør der være tilskud til hjemmepasning mere bredt, så de nære relationer kan træde til. Bedsteforældre, naboer og venner. Mennesker, som er en del af familiens liv, og som kender barnet godt. Mennesker, som kan give barnet en kærlighed og omsorg, som selv den bedste barnepige ikke kan.

Flertallet bag forslaget må forstå, at deres politik ikke er familiepolitik. Det er ikke barnets tarv. Familiepolitik skal give familierne mere fritid sammen og mere frihed i hverdagen.

Børnepasning er familiens opgave. Det er i familien og blandt venner, at børn udvikler sig til hele mennesker med stærke rødder, gennem en tryg barndom.

Der skal ikke kun være tilskud til at ansætte en barnepige. Der skal i stedet være tilskud til at gå hjemme. Penge, som følger barnet. Så kan forældrene selv arbejde mindre og være hjemme. Eller de kan ansætte bedsteforældre eller nære venner til at være hos børnene. Det vil styrke civilsamfundet og lokalmiljøet. Det vil styrke familiernes frie valg og være en anerkendelse af, at netop børnepasning og tid i familien er det allervigtigste.

Så kære flertal: Hvem gør I det her for? Barnet eller arbejdsmarkedet? Danskernes trivsel eller statens økonomi?