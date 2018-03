Studerende: Det er blevet uambitiøst at stille sig tilfreds med at gå på arbejde fra 8 til 16 og holde fri i weekenden

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Utrolig mange af mine medstuderende og jævnaldrende har et brændende ønske om at blive den næste Steve Jobs, Bill Gates eller Jesper Buch – danskeren, der startede Just-Eat.

Blå bog Erol Erdogan Født 1994. Læser sidste semester af kandidatdelen på erhvervsøkonomi ved Aarhus Universitet.

Jeg skal gerne være den første til at indrømme, at jeg har hadet tanken om ikke at være noget specielt

Det er blevet uambitiøst at stille sig tilfreds med at gå på arbejde fra 8 til 16 og holde fri i weekenden. Det er ikke nok. Man skal finde på den næste store ting. Man skal have ambitioner om at revolutionere de eksisterende industrier eller skabe noget nyt.

Jeg tror, det er en usund retning, vi er på vej i. Jeg tror, at det vil føre til en masse studerende, som bliver utrolig skuffede og deprimerede, når de kommer ud på arbejdsmarkedet og må stille sig tilfredse med at have et almindeligt job. Hvilket i sig selv er et privilegium.

Jeg sad og kiggede nogle statistikker igennem og bed mærke i, at efter indførelsen af selskabsformen IVS – et iværksætterselskab, der kan stiftes med 1 krone i startkapital – skete der en kæmpe stigning i antallet af nyoprettede selskaber.

Samtidig lagde jeg også mærke til, at Erhvervsstyrelsen er i færd med at lukke flere tusinde IVS’ er. Flere analyser peger i retning af, at langt størstedelen af IVS’erne er lukket inden for halvandet års tid. Min hypotese er, at de fleste af disse selskaber er startet af unge studerende, som tror, at de har genopfundet den dybe tallerken. Eller bare redesignet den lidt. Er det, fordi tanken om at være ’almindelig’ er blevet så forfærdelig?

Jeg skal gerne være den første til at indrømme, at jeg har hadet tanken om ikke at være noget specielt. Derfor har jeg også siddet i timevis alene og med venner og brainstormet. Forsøgt at finde på noget, som kan blive det næste Just-Eat eller Facebook.

Jeg ville gerne skabe noget. Men langt hen ad vejen tror jeg ikke, det var, fordi jeg brændte for at skabe noget. Det har været i jagten på at bevise overfor mig selv og dem omkring mig, at jeg for alt i verden ikke var almindelig.

Jeg tror også, at politikerne bærer noget af ansvaret for denne udvikling. Det øgede fokus på iværksætteri har været til stor gavn for mange. Iværksætterne skal have de fornødne værktøjer og ressourcer, når den gode idé kommer. Men er dette ikke et tilfælde, hvor kvalitet er vigtigere end kvantitet?

Måske er det, fordi sociale medier såsom Facebook og LinkedIn er blevet til udstillingsvinduer for succeserne. Den nye kunde, den fede forretningstur eller den nye bil skal vises frem. Det er, som om det hele er blevet en konkurrence. Ingen nævner nedturene.

Jeg har da tit undret mig over, hvorfor jeg ikke længere hører noget fra ham på LinkedIn, som altid havde travlt med at dele historier fra sin nystartede virksomhed og havde fuld fart på. Nogen tid senere fandt jeg ud af, at hans virksomhed var lukket. Det var faktisk aldrig gået helt godt. Men det havde han travlt med at fortælle, at det gjorde.

Den slags skaber en illusion om, at det er nemt at få succes. Det har også medført, at jeg tit har tænkt: Hvis han kan, så kan jeg satme også!

Men alt for ofte har jeg opgivet. Og det kan godt gøre ondt på både selvtilliden og selvværdet. Er man virkelig mindre værd, hvis man ikke er speciel og er den næste store opfinder? Sådan kan det i hvert fald hurtigt føles.

Jeg kan huske en øvelse, som en af mine forelæsere på studiet lavede. Han spurgte, hvor mange af de fremmødte der regnede med, at de var klogere end gennemsnittet af vores forelæsningshold. Tæt på 70 procent rakte en hånd i vejret.