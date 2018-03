Gymnasierektor: Falck skummer fløden i nødens stund

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Som gymnasierektor oplever man heldigvis meget sjældent, at skolen mister en elev på grund af dødsfald. Men det sker desværre. Derfor har enhver skole et kriseberedskab.

I mine 13 år som gymnasierektor er det sket to gange. For 6 år siden skete det første gang, og vi fulgte vores kriseberedskabsplan og tilkaldte blandt andet en krisepsykolog fra Falcks Healthcare.

Jeg ringede op om aftenen, hvor jeg havde fået beskeden om dødsfaldet og bad om hjælp.

Krisepsykologen kom næste morgen klokken 7 og blev til klokken 13, hvor han stod til rådighed for især den klasse, som drengen gik i – og for de nærmeste venner.

Vi fik efterfølgende en regning på 21.000 kr. for psykologens seks timers arbejde og kørsel og Falcks kriseberedskab

Vi havde også tilkaldt en præst, som kendte mange af de unge mennesker fra konfirmationstiden.

Kriseberedskabet virkede, og både krisepsykologen og præsten gjorde et flot stykke arbejde med de meget påvirkede unge mennesker. Vi fik efterfølgende en regning på 21.000 kr. for psykologens seks timers arbejde og kørsel og Falcks kriseberedskab.

Det syntes jeg var dyrt dengang, men sådan var det jo. Præsten stillede op og sendte ikke efterfølgende en regning.

Så skete det desværre her for godt en måneds tid siden, at vi igen mistede en elev under tragiske omstændigheder. Jeg kontaktede igen Falck Healthcare – søndag eftermiddag – og de sendte igen en krisepsykolog, der kom mandag morgen klokken 7 og var der til klokken 13. Også denne gang fik vi hjælp af en præst i samme tidsrum. Igen må jeg sige, at psykologen gjorde det arbejde, som jeg forventede.

Stor var min overraskelse, da jeg for et par uger siden fik en regning fra Falck Healthcare – for samme ydelse som for seks år siden. Seks timers psykologbistand, hjælp til nogenlunde samme antal elever i de seks timer og igen kilometer-omkostninger og betaling for Falcks kriseberedskab. Regningen lød nu på 42.000 kr. Præsten var igen gratis.

Da jeg ringede og brokkede mig over det, hverken kunne eller ville Falck ændre på det. Jeg spurgte, om det kunne passe, at lønninger og kilometerpenge var steget til det dobbelte på seks år – for det er ikke tilfældet for mig eller lærerne her på gymnasiet.

Men Falck holdt bare fast.

Det er efter min mening grov udnyttelse af en krise- og nødsituation, hvor Falck skummer fløden.