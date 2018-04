Analysechef: Det lykkedes Bent Jensen at fyre tolv halve sandheder af i én kronik

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Bent Jensens Kronik i Politiken fra 25. marts om den uretfærdige behandling, som Præsident Trump, ifølge Jensen, er udsat for, kræver et modsvar. For det lykkes Jensen at fylde sit indlæg med mindst 12 halve sandheder og fordrejede fakta. Man skulle næsten tro, at han gik efter et job som vært på præsidents Trumps foretrukne nyhedskilde, det propaganderende tv-program Fox & Friends.

Lad os tage de 12 eksempler én efter én.

1) Jensen roser Trump for den økonomiske udvikling, siden han blev præsident. Men sandheden er, at langt størstedelen af amerikanske økonomer er enige om, at det ikke er Trumps politik, der er skyld i fremgangen. Han lever blot på de reformer, som Obama stod i spidsen for i de otte år, han sad på posten.

2) Jensen affærdiger journalisters og politikeres opstandelse over Trumps ageren med, at han bare er lidt anderledes og udfordrer status quo. Men sandheden er, at han tydeligvis tror, at hele statsapparatet er sat i verden for at være loyal over for ham som person i stedet for over for landet. Han ser højt og flot på demokratiske principper som f.eks. tredelingen af magten. Han er umulig at forhandle med, fordi han skifter holdning hele tiden. Og han støtter op om åbenlyst racistiske meningsdannere.

3) Jensen affærdiger hele Rusland-sagen med, at der ikke er noget at komme efter. Men sandheden er, at manden i spidsen for undersøgelsen, Robert Mueller, allerede har fået tilståelse fra eller fremlagt ret skarpe beviser mod flere folk, der var helt tæt på Trump, så det nu er bevist, at de var i meget tæt dialog med russerne og efterfølgende løj om det til FBI.

4) Jensen bruger en del spalteplads på at miskreditere det såkaldte Steele-dossier. Men sandheden er, at en række af historierne i dossieret faktisk er blevet bekræftet, hvilket netop var grunden til, at FBI startede Rusland-undersøgelse allerede tilbage i sommeren 2016.

5) Jensen prøver selv at miskreditere Muellers undersøgelse med påstanden om, at en af undersøgerne, Peter Strzok, var i lommen på Hillary Clinton og derfor ikke gik hårdt nok efter Clinton og har et horn i siden på Trump. Men sandheden er, at Strzok faktisk kørte en ret hård undersøgelse af emailsagen mod Clinton.

6) Jensen omtaler den tidligere vicedirektør i FBI, Andrew McCabes, fyring som et bevis på, at FBI er efter Trump i en form for sammensværgelse. Men sandheden er, at han blev fyret for en sag, der ikke havde noget direkte med Trump-sagen at gøre. Og mon ikke det vil vise sig, at hans fyring ikke var berettiget, når rapporterne bliver offentliggjort, og at fyringen dermed blot var endnu et eksempel på magtmisbrug fra Trumps side.

7) Jensen mener, at man ikke kan gå efter Trumps overgreb på kvinder, når så mange andre også er blevet ramt af lignende sager. Men sandheden er jo, at bare fordi nogle af Trump-kritikerne er blevet fældet i egne #MeToo-sager, så betyder det jo ikke, at man skal holde op med at tale om Trumps overgreb på kvinder.

8) Jensen omtaler den såkaldte kognitive test, som Trump bestod med 30 ud af 30 point, hvilket Jensen fremlægger som et eksempel på Trumps høje mentale kapacitet. Men sandheden er, at testen faktisk blot viser, at Trump ikke er dement.

9) Jensen roser Trump for en kæmpe arbejdsmoral. Men sandheden er, at Trump ifølge uafhængige opgørelser har spillet golf over 100 dage af hans indtil videre ca. 450 dage lange præsidentperiode, altså ca. hver fjerde dag. Det er ikke udtryk for en kæmpe arbejdsmoral.

10) Jensen beskriver det, som om at alle amerikanere ud over eliten i Washington elsker Trump. Men sandheden er, at han faktisk har de laveste approval ratings for nogen siddende præsident på dette tidspunkt i hans embedsperiode.