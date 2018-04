Dyrt i længden: Google og Facebooks indsamling af personlige data ligner monopoler, der kalder på regulering

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Tilbage i 2004 arbejdede jeg som onlinechef hos boghandlerkæden Bog & idé. På det tidspunkt gik vi med tanker om at opkøbe en af de daværende konkurrenter, Gad, og det førte til mange og lange snakke med de danske konkurrencemyndigheder.

I Danmark har vi nemlig en monopollov, og denne lov skal sikre, at du og jeg er borgere i et samfund, som fremmer ’en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere’.

I dag hedder loven konkurrenceloven, men formålet er det samme: at modvirke dominerende stillinger inden for erhvervslivet samt sikre kontrol med fusioner over en vis størrelse. Det var denne lov, der blev aktuel, da Bog & idé gik med opkøbsplaner, og man ville bl.a. modvirke en situation, hvor Bog & idé eksempelvis kunne gå ind og mere eller mindre diktere priserne på den nye Harry Potter-bog, fordi man sad så massivt på markedet.

Flash-forward til 2018 – 14 år senere. I dag trives Bog & idé-kæden stadig, mens Gad-butikkerne er lukket, og en ny dominerende spiller er kommet på markedet – internetboghandlen saxo.com. Sidstnævnte er i øvrigt startet af indehaveren af en Bog & idé-butik, men ejerskabet er dels adskilt, dels har ingen aktør opnået en altdominerende position på boghandlermarkedet.

Dette er imidlertid ikke tilfældet på et marked, der er vokset markant mere i de forgangne 14 år – nemlig markedet for sociale medier og online annoncering.

Hvor konkurrencemyndighederne dengang kæmpede hårdt for at sikre, at Harry Potter-bøgerne ikke blev solgt til på forhånd aftalte priser, eller at alle butikker på Strøget i de store byer skulle være Bog & idé-boghandler, så er der larmende tavshed, når det kommer til de moderne internetmonopoler Facebook og Google.

Man skal lede meget længe efter en lignende arrogance, når det kommer til alt fra håndteringen af vores data til manglen på vilje til at yde support for både brugere og medier

Denne tavshed er i øvrigt ikke kun et dansk fænomen. I USA har man ligesom Danmark en lovgivning, der skal forhindre monopolisering, men dette til trods sidder Google på 77 procent af alle søgeindtægter i USA, mens Google og Facebook tilsammen råder over 56 procent af al mobil markedsføring.

Dette til trods har man også i USA oplevet et markant fald i antallet af monopolsager. Især inden for det digitale område halter man dels efter og fægter dels i blinde. For hvordan agerer man, når det pludselig ikke er monopolisering af fysiske boghandlerbutikker, men i stedet af vores data, af mobil markedsføring etc.?

Tankevækkende nok blev boghandlerbranchen aldrig monopoliseret tilbage i 00’erne, men måske er det alligevel på vej også inden for dette forretningsområde? Amazon har for nylig annonceret, at man rykker massivt ind i Skandinavien, så hvordan vil myndighederne reagere, når dette sker og potentielt overtager al e-handel med bøger fra saxo.com og lukker de fleste af landets fysiske boghandlere? Vil dette blot være fri og fair konkurrence, fordi den nye aktør opererer digitalt og er opbygget på en måde, hvor det er væsentlig vanskeligere at dokumentere alt fra prisaftaler til digital monopolisering?

Monopollovgivningen er til for at beskytte forbrugerne og sikre den frie og fair konkurrence. Den er også til for at beskytte os imod, at virksomheder indtager så dominerende positioner, at de føler, de kan tillade sig at gøre hvad som helst.