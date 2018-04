Kristendemokraterne: Børnefamilier skal have asyl efter otte år i Danmark

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Kære Inger Støjberg, på din foranledning er 8 afviste asylsøgere fra Iran fængslet og anholdt for at blive sendt ud af Danmark. Du har i den anledning påpeget vigtigheden af, at modtagerlandene præcis ved, hvad det er for mennesker, de får tilbage. Lad mig derfor hjælpe dig.

Disse mennesker er overvejende kristne iranere, hvis forbrydelse består i at have søgt asyl i et land, som regeringen kalder kristent. Du behøver ikke bekymre dig om, hvorvidt det iranske præstevælde er klar over dette. Internettet er opfundet, og magthaverne i dette teokratiske samfund, som du aktivt forhandler en udleveringsaftale med, læser også danske aviser.

Mon Udlændingestyrelsen har overset, at kristne er verdens største forfulgte mindretal

Det er medlemmer af det kurdiske mindretal, som samtlige diktatorer i regionen har fundet fælles fodslag i at undertrykke. Men både ayatollaher og præsidenter vil naturligvis tage varmt imod disse borgere, hvis du udbetaler en klækkelig portion danske, skatteyderbetalte, bistandskroner. Hvor stor en pris sætter regeringen på menneskerettighederne?

Det er nervesvækkede personer, som efter års ophold på dit Kærshovedgård med minimal beskæftigelse og socialt netværk er knækket af desperation.

På trods af det har ikke én af dem valgt at samarbejde om at rejse. For om ikke hjemlandets myndighederne slår dem ihjel, så vil familien for sin æres skyld fuldføre missionen. I udgangspunktet er vi ganske enige. Flygtninge skal hjem, når der er fred og sikkerhed. Når det imidlertid går trægt med, at sidstnævnte gruppe tager konsekvensen af afslaget, kunne det tyde på et par fejlslutninger fra både dig og din forgænger, Mette Frederiksen.

Kunne det tænkes, at der ikke er fred i Nordirak og Eritrea? Og at der ingen hjemsendelsesaftale eksisterer med Somalias nuværende regering? Mon Udlændingestyrelsen har overset, at kristne er verdens største forfulgte mindretal.

Måske dit ministerium har forlagt teksten til FN’s børnekonvention, hvor børnenes behov vægtes højere, jo længere tid der går. Til orientering sidder ca. 50 statsløse børn på Udrejsecenter Sjælsmark på ubestemt tid. Ingen verdens lande vil modtage dem. De lever under forhold langt værre end dem, Venstres Ejvind Vesselbo beskrev som umenneskelige for små 10 år siden. Dengang gav man familierne ret til at bo uden for centret, indtil hjemsendelse var mulig.

Kristendemokraterne tror, at raske bedre kan overskue en hjemrejse. Vi mener, at også danske børn har krav på samvær med den far eller mor, som du isolerer på Kærshovedgård med udsendelse for øje. Vi vurderer, at dansk erhvervsliv skriger på arbejdskraft.

Det land, der vinder integrationen, har vundet væksten. For os er det derfor bedre, at mennesker holder sig sunde og bidrager til samfundet. Og har en børnefamilie ikke kunnet udvises efter 8 år, skal de for barnets skyld have ophold i det Danmark, hvor de kender kulturen og sproget.