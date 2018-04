Ramskov til Ørskov: Mediedirektøren fyrer falske påstande af om Radio24syv

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Direktør i JP/Politikens Hus Stig Ørskov er normalt en mand med indsigt i medieforhold. Den indsigt svigter, når hans foragt for statsmedier, herunder Radio24syv, som jeg er direktør for, slår ud i lys lue og får karakter af hekseafbrænding. Det ses tydeligt i hans indlæg i Politiken 12. april, hvor Ørskov kaster sig ud i en række udokumenterede påstande om Radio24syv.

Anledningen er et meget principielt og rigtigt indlæg om den fri presse og armslængdeprincippet. Midt i det hele går det dog helt galt både med fakta og med forståelsen af både Radio24syv og armslængdeprincippet.

Stig Ørskov skriver: »Som bekendt er Radio24syv resultatet af, at et udenlandsk ejet mediehus i sin tid lod hånt om redaktionelle frihedsprincipper og som den eneste lod sig spise af med statens penge«.

Forhistorie: Berlingske, verdens ældste avis, og People Group, forlag, reklamebureau og meget mere gik i 2011 sammen i en smuk ambition om at udvikle en unik public service-radio. Resultatet blev Radio24yv, der med et budget langt, langt under P1’s er en gedigen succes med en blanding af frygtløs satire, skarpe debatter, markante værter og seriøs, uafhængig journalistik. Næppe nogen, der har lyttet til blot en smule til Radio24syv, kan seriøst påstå, at vi lader os styre af de politikere i Folketinget, der reelt betaler vores løn.

Radio24syv er public service. Det betyder, at staten stiller krav til, hvad de får for pengene. På præcis samme måde som med DR og TV 2. Radio24syv får årligt ca. 95 millioner kroner til at lave radio døgnet rundt, og jeg synes, at det er helt fornuftigt, at staten forlanger noget til gengæld. Det helt afgørende er, hvad staten forlanger. Det gælder for alle public service-medier – fra mægtige BBC til lille Radio24syv, at der skal sendes noget for pengene. Det kan være nyheder, kulturprogrammer, at der sendes døgnet rundt eller på alle hverdage.

i dette land kan med nogen rimelighed påstå, at Radio24syv lader sig styre af nogen

Armslængdeprincippet , som Ørskov hævder, at vi lod hånt om, handler om noget helt andet, nemlig at staten netop ikke bestemmer, hvad der sendes. At staten ikke blander sig i det redaktionelle indhold.

Det er selvfølgelig også sådan på Radio24syv. Vi kunne ikke drømme om at acceptere indblanding i selve programindholdet. Staten forlanger f.eks., at vi sender 20 timers kulturprogrammer om ugen. Men intet sted i vores sendetilladelse kan Stig Ørskov finde noget som helst, der viser, at staten har nogen indflydelse på, hvad vi sender i de 20 timer.

Staten pålægger os at have værter med viden og indsigt , og værter med markante holdninger og værdier. De krav er vi glade for, og naturligvis står der intet om hvilke holdninger og værdier. Vi har fuld redaktionel frihed. Ingen, der har lyttet til værter som Lars Trier Mogensen, Jarl Cordua, David Trads, Morten Messerschmidt og Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, ingen i dette land kan med nogen rimelighed påstå, at Radio24syv lader sig styre af nogen.

De fleste medier i Danmark modtager én eller anden form for statsstøtte. Det gælder også JP/Politiken. Her er støtten selvfølgelig afhængig af, at aviserne udkommer og i et vist omfang. Det finder Stig Ørskov næppe krænkende for den redaktionelle frihed.

Der er bestemt mange bekymrende forslag i regeringens medieudspil. Forslag, der, hvis de gennemføres, vil styrke statens indflydelse på medierne. Det er en seriøs debat værd. Men at kaste Radio24syv ind i debatten som et skrækeksempel på statslig styring af det redaktionelle indhold er udtryk for en uvidenhed, jeg aldrig ville have tillagt Ørskov. Altså må forklaringen være, at han fører politik på vores bekostning.

Radio24syv lod og lader ikke hånt om nogen redaktionelle principper, men Stig Ørskov lader hånt om fakta. Og det er trist.