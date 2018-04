Trafikekspert: Letbanen kan sagtens være den rigtige løsning, selv om den ikke betaler sig

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Louise Siv Ebbesen skriver her i avisen 13.4., at hun ikke vil bo i en letbanekommune. Hun henviser til, at letbanen giver et samfundsøkonomisk underskud, som hun ikke vil være med til at betale over skatten.

Letbanen er en af mange politiske beslutninger, som man kan billige eller misbillige. Men forestillingen om, at samfundsøkonomiske beregninger kan bruges til at give et resultat, som man hinsides øvrige politiske overvejelser bør følge, fortjener bestemt en kommentar.

Er det ikke i orden med oprejst pande at sige, at letbanen godt nok er en dyr løsning, men at den altså har noget, som det billigere alternativ ikke har?

Samfundsøkonomiske beregninger er designet til at sammenligne projekter. Står man f.eks. med to mulige linjeføringer af en motorvej, kan man udstyret med en manual i samfundsøkonomi regne på, om det dyreste projekt, som tilbyder en mere direkte linjeføring, på sigt kan være mere fordelagtigt end det billige, takket være den (negative) værdi, man tillægger brugernes tidsforbrug. En ekstra tidsbesparelse kan således få et i udgangspunktet dyrere projekt til at falde mest positivt ud i den samfundsøkonomiske beregning.

Samfundsøkonomiske beregninger kan i princippet bruges til alle mulige sammenligninger, og man har så valgt at sammenligne letbanens samfundsøkonomiske konsekvenser med en løsning med hurtigbusser. Resultatet er, at hurtigbusserne er mere rentable samfundsøkonomisk set. Men er det grund nok til at vælge hurtigbusserne? Det vil jeg diskutere med en række eksempler:

Jeg var for nylig ude at købe cykel til og med min søn August. Vi sammenlignede to mountainbikeagtige cykler, som der var ganske stor prisforskel på. Jeg og cykelhandleren argumenterede med, at August ville få rigtig meget cykel med den cost-effektive løsning. August havde efter at have prøvet cyklerne en anden holdning. Hans begrundelse var, at den dyrere cykel altså bare kørte mere smooth . Den var lækrere. Mere en ’rigtig’ mountainbike. Og sådan blev det. Han fik den cykel, han ønskede sig mest.

Samme fænomen har tydeligvis gjort sig gældende i det område, hvor vi bor. Beboerne er relativt velhavende, og bilerne er mange, store og dyre. Familie- og samfundsøkonomisk er der sandsynligvis taget en lang række rigtig dårlige beslutninger.

Med en analyse som den, der er lavet for letbanen, ville man således med stor sikkerhed være nået frem til, at det er uhensigtsmæssigt at købe så dyre biler, når mindre, mere prisbillige og mere benzinøkonomiske modeller (for slet ikke at tale om delebiler eller taxaer) kan udføre nøjagtig de samme transportopgaver med markant lavere omkostninger. Tages egentlige samfundsøkonomiske analyser med i betragtning, vil de store biler vise sig at være yderligere omkostningstunge i kraft af det ekstra parkeringsareal, de beslaglægger.

Spørger man ind til, hvorfor så mange af os, der bor, hvor vi bor, køber så store og dyre biler, vil svaret efter al sandsynlighed minde meget om Augusts begrundelse for valg af cykel: Det er altså bare en dejlig bil. Jeg skal kunne se mig selv i min bil. Så når det kommer til vores private dispositioner, er vi ikke meget for rationelle ’fodformede’ argumenter. Vi vil have lov til at føle for en løsning.

Men tilbage til letbanen. Skal det være tilladt at føle, at det er den rigtige løsning, når nu der er langt billigere alternativer? Der er næppe grund til at betvivle de beregninger, Louise Siv Ebbesen henviser til. Skinnebårne projekter er særdeles bekostelige, og samfundsøkonomiske beregninger viser typisk en tvivlsom rentabilitet af dem.