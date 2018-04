Stop med at prædike, din hykler: Flyrejser og miljøbekymring går bare ikke hånd i hånd

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg gætter på, at du sætter pris på kultur, rejser, design, økologi og ser på verden med et humanistisk perspektiv. Miljøet optager dig, og du bruger både stemmebånd og stemmeboks til at gøre opmærksom på, at vi alle har et ansvar for at aflevere en bæredygtig verden til vores børnebørn.

Morten Münster Født 1980. Er adfærdsrådgiver, foredragsholder og forfatter til bogen 'Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag' fra 2017

Undskyld for det stereotypiske billede af dig, men du sidder immervæk og læser i Politikens debatsektion lige nu. Spørgsmålet, der trænger sig på som en uopdragen svigerfamilie, er imidlertid, hvorfor du kaster med sten, når du selv bor i et drivhus på størrelse med en mellemstor provinsby.

Foto: Philip Ytournel/POLITIKEN

For imens du sidder med det ene ben i en ophedet rødvinsdiskussion og argumenterer for økologisk landbrug og karklude uden mikroplast, er dit andet ben på vej ind i kabinen på en Boeing 747, der skal tage dig til Monets have for at studere impressionismen og misse lidt mod forårssolen.

En konservativ beregning fra University of Oxford viser, at du skal være hardcore veganer i 4 måneder for at udligne de 600 kg CO, du lige har planet ned over Nordeuropa.

Alligevel føler du ingen indre konflikt eller dårlig samvittighed over dit rejseri. Og du har ingen skrupler ved aktivt at indtage rollen som miljøforkæmperen i din familie. Hvordan i alverden får du det til at gå op? Spørgsmålet om, hvordan mennesker lever et konfliktfyldt liv uden at bemærke det, har interesseret forskere i årtier.

Socialpsykologen Leon Festinger formulerede allerede i 1957 begrebet ’kognitiv dissonans’ på baggrund af sit skelsættende studie ’When Prophecy Fails’, hvor han undersøgte, hvordan medlemmerne i en dommedagskult reagerede, når den proklamerede dommedag udeblev.

Festingers teori om den kognitive dissonans forklarer, at vi som mennesker føler en indre konflikt (dissonans), når vi har to selvmodsigende overbevisninger eller værdier i hovedet på samme tid.

Som f.eks. når vi flyver mange gange om året, men faktisk oprigtigt bekymrer os om klimaet samtidig. Fordi de indre konflikter er ubehagelige, motiverer de os til at handle anderledes, så konflikten bliver opløst.

Men ofte vil vi jo netop gerne undgå at handle anderledes. For vi vil stadig gerne rejse og samtidig holde fast i vores argumenter for, at økologisk landbrug er en nødvendighed. Og her kommer et mirakelmiddel på banen.

For heldigvis findes der en kur mod dissonansen, som ikke kræver et besøg hos lægen. Og endnu bedre, du slipper også for at ændre adfærd. Medicinen hedder efterrationalisering – med et trylleslag fjerner den friktion, problemer og dårlig samvittighed og giver dig mulighed for at opføre dig paradoksalt og inkonsistent, hvilket er en præmis for at være menneske. Efterrationaliseringen hjælper os dagligt med at sikre, at vi har det godt med det, vi har gjort, med, hvem vi er, og hvad vi står for.

Kører du uden cykelhjelm? Vink for evigt farvel til din ret til at undre dig over andre menneskers uansvarligeadfærd

For når det ikke lykkes os at opføre os i overensstemmelse med vores egen prædiken fra de seneste kantineoptøjer i frokostpausen, vil vi systematisk fordreje begivenheder, handlinger og holdninger, så vi kan genoprette et konsistent selvbillede. Det er et vilkår ved livet.

Når du i et øjebliks svaghed råber unødig højt af dit barn eller rusker i det efter en lang arbejdsdag, har du bagefter brug for at retfærdiggøre din handling for at opløse den truende indre konflikt: Dit selvbillede, at du er en god mor/far, kolliderer med din adfærd.