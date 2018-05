Homoseksuel muslim: Jeg er alt, hvad enhver minoritetsetnisk familie frygter: homoseksuel med arabiske og muslimske rødder

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Efter at have set tv-vært Abdel Aziz Mahmouds dokumentar ' Helvedes homo' blev jeg nødt til at spørge mig selv, hvad hans problem egentlig er.

Hans familie er stadig ved hans side. Han er hverken sikkerhedstruet eller udstødt af sin omgangskreds. Med andre ord: Han har ikke mistet noget. Han er privilegeret.

Det er desværre utrolig sjældent, at reaktionerne er så gode som i Abdels tilfælde, så jeg synes, det er værd at huske de mindre privilegerede historier. Min, for eksempel.

Jeg er alt, hvad enhver minoritetsetnisk familie frygter: Jeg er homoseksuel med arabiske og muslimske rødder, og derfor er jeg per automatik den største skade, der kan påføres min familie.

Mange af os børn af minoritetsetniske familier bliver nemlig misbrugt som smykker. Vi bliver til objekter for alle i miljøet. Objekter, andre kan dømme forældrenes opdragelse ud fra. Min seksualitet kan ikke bare være en privat sag, og det er min grusomme virkelighed, at jeg må leve med, at den bruges som middel til at genere, chikanere og stresse mig og mine allernærmeste, for eksempel når falske Facebook-profiler har kontaktet min familie og brugt ord som ' bøsserøv' om mig.

Eller når min medvirken i en artikel er det største sladderemne i en hel uge, der hvor jeg er vokset op. Jeg har dage, hvor jeg drukner i dårlig samvittighed, hvor jeg fortryder, at jeg nogensinde sprang ud, men jeg ved, at livet i skabets mørkeste krog var lig med døden for mig.

Jeg har altid vidst, at jeg var anderledes end mine kammerater, uden helt at vide hvordan. Først til seksualundervisningen i folkeskolen kunne jeg identificere det.

'Jeg er lige præcis det, læreren står og snakker om', tænkte jeg: 'homoseksuel'.

I mine teenageår indså jeg hurtigt, at mine levevilkår derhjemme var anderledes, end de var i folkeskolen eller hjemme hos mine venner. Jeg vidste, at jeg intet kunne stille op mod forventningerne fra det muslimske miljø, og at jeg gjorde bedst i at følge trop som mine heteroseksuelle venner og fortsætte mit tavse skuespil foran miljøet.

Men nok er nok.

Jeg ville eller kunne ikke skjule, hvem jeg er, så selv om det er svært, har jeg valgt en anden vej. Jeg sprang ud for min familie og resten af verden, for jeg vil konfrontere dæmonerne i rygtesamfundet. I dag forstår jeg godt, hvorfor min mor reagerede med modvilje og angst, da jeg fortalte, at jeg er homoseksuel, for den skade, mine nærmeste og jeg er blevet påført, ville enhver forsøge at beskytte sine børn imod.