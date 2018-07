Jurastuderende: Nej, det var IKKE et afrikansk hold, der vandt VM

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Man siger, at sport og politik ikke skal blandes sammen, og det er selvfølgelig en sandhed med modifikationer, og det har ikke altid hold i virkeligheden.

For selv om politik ofte gør sport til en grim ting, så flyder sporten over med politiske budskaber, og det er det seneste VM i fodbold i Rusland et perfekt eksempel på.

For udover at kritikken har haglet ned over værterne for VM og Ruslands præsident, Putin, for brud på menneskerettighederne i Rusland og ud over landets grænser, så har såkaldte antiracister også udnyttet muligheden til at komme med politiske budskaber.

Her har mange af fodboldspillernes hudfarve og etniske baggrunde spillet en vigtig rolle. Danmarks landshold har som bekendt flere fodboldspillere med udenlandsk baggrund, og det samme gør sig gældende for det franske fodboldlandshold. Det er ikke gået ubemærket hen.

Den dag, vi holder op med at kigge på hudfarven på mennesker, er også den dag, hvor der ikke længere findes racisme i verdenen

Især det franske landshold er blevet en brik i de såkaldte antiracisters politiske propaganda under VM. Flere har fremhævet, at Frankrig og mange andre landshold ikke ville have stået, hvor de er i dag, hvis det ikke havde været for deres spillere med indvandrerbaggrund, og nogle er endda gået så langt som at kalde Frankrig for VM-historiens første afrikanske verdensmestre.

Da den stærkt højreorienterede nationalist og tidligere politiker fra Danskernes Parti, Daniel Carlsen, på Facebook, for nogle år siden, fremhævede de franske landsholdsspilleres afrikanske rødder, skabte det (meget forståeligt) røre blandt mange danskere, og man tøvede ikke med at kalde opslaget for racistisk.

I de seneste dage har vi set mange af de selvsamme folk, der tog afstand fra Daniel Carlsen og hans opslag, gøre nøjagtigt det samme som ham. Her fremhæver man også mange af de franske spilleres afrikanske baggrund. Spørgsmålet er, om dette gør disse såkaldte antiracister til bedre mennesker end for eksempel Daniel Carlsen og hans meningsfæller?

Fodboldspillerne på det franske landshold er, for langt hovedparten af dem, født og opvokset i Frankrig og er franske statsborgere. De har valgt at stille op for det franske landshold, iført franske fodboldtrøjer under det franske flag. De er derfor franskmænd på lige fod med deres andre franske medspillere. Hverken under eller over. Det er, som om at når den yderste højrefløj ser på folks hudfarver, så er det racistisk, mens når talen falder på venstrefløjen og de såkaldte antiracister, så er det fuldt legitimt, da de mener, at det er med til at tegne et såkaldt positivt billede af folk med indvandrerbaggrund. Den vogn hopper jeg ikke med på.

Min eller de franske fodboldspilleres hudfarve eller etnicitet er derfor ikke jeres at lege med efter forgodtbefindende

Det er selvfølgelig positivt at se franske spillere med indvandrerbaggrunde have succes på det franske landshold, men det ændrer altså ikke på, at spillerne er franskmænd, og at de repræsenterer det franske landshold.

Den dag, vi holder op med at kigge på hudfarven på mennesker, er også den dag, hvor der ikke længere findes racisme i verdenen.