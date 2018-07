»Kulturel voldtægt« eller katalysator for empati? Identitetspolitik gør det sværere at kæmpe andres sag

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

År 2018 står blandt meget andet i identitetspolitikkens tegn. Ikke mindst på kunst- og kulturområdet, hvor Teater Sort/Hvid i foråret blev udsat for en ret heftig kritik for stykket ’White Nigger # Black Madonna’, og musikeren Diplo modtog regulære trusler for at have ’approprieret’ reggaekulturen i sin hvide musik.

Det bør således ikke kun være op til minoriteter og udsatte grupper at sætte regler op for, hvordan identitetspolitikken skal udfoldes

Modefirmaet Gucci blev skarpt kritiseret for at sælge kopier af traditionelle rumænske klædedragter – vel at mærke uden så meget som at nævne tøjets oprindelse eller inspirationskilde. Så sent som i denne uge besluttede den amerikanske skuespiller Scarlett Johansson sig så for at trække sig fra rollen som gangsterbossen Dante ’Tex’ Gill i filmen ’Rub and Tug’ efter kritik fra LGBT+-organisationer, der finder det helt ude af trit med tiden at lade en heteroseksuel kvinde spille den transkønnede Gill.

Det er et velkendt fænomen, at vestlig kultur gennem århundreder uden blusel har både lånt og stjålet fra andre kulturer. Hvilket der i øvrigt er kommet både godt og skidt ud af. Fra 1700-tallets mesterlige ’kineserier’ i arkitektur og billedkunst, til 1950’ernes kitchede Tiki-fetish, hvor storbarmede Hawaii-piger og eksotiske ukulele-lyde piftede efterkrigstidens grå hverdag gevaldigt op.

Set med vestlige øjne har den udenlandske inspiration primært været af det gode, mens det for dem, hvis musik, håndværk eller for den sags skyld madkultur er blevet forandret til ukendelighed, måske snarere har lignet kulturel voldtægt. For europæerne har sjældent spurgt om lov, endsige bekymret sig om de følelser, adfærden har frembragt hos de egentlige ophavsmænd.

Og måske er indoptaget af andres kulturer og identitet netop noget, der går så langt tilbage i europæisk historie og tradition, at man kan spørge sig selv, om det netop ikke er ét af særkenderne ved den vestlige kultur?

I foråret blev Puccinis opera ’Madame Butterfly’ om en japansk geishas forhold til en amerikansk soldat endnu en gang sat op på Det Kongelige Teater og høstede i Lars Kaalunds instruktion flotte anmeldelser. Ingen løftede et bryn over, at der – til trods for at operaen skal forestille at foregå i Japan og hovedpersonen er japaner – ingen asiatiske sangere var at finde på rollelisten. Det hører også stadig til sjældenhederne at se en sort solist i titelpartiet i Othello, ligesom at West Side Story spilles uden puertoricanere og Indenfor Murerne uden jøder.

Er det så endegyldigt bevis på europæisk arrogance og mangel på fintfølenhed? Vel snarere et resultat af de kulturelle krydsninger, karikerede eller ej, der naturligt opstår i kølvandet på tusind års opdagelsesrejser og kolonisering.

På samme måde bliver arbejderklassens kultur og beklædning også vedvarende ’approprieret’ af modeindustri og middelklasse, der gerne tager en sømandstrøje eller kansasjakke fra Mads Nørgaard på, mens de skråler med på en John Mogensen-sang.