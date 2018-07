Mellemfolkeligt Samvirke: Vi skal støtte de unge i Zimbabwe i kampen for demokrati

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

På mandag står Zimbabwe over for et skæbnevalg. Vil det lykkes unge, demokratiske kræfter at nedkæmpe den siddende elite og få indflydelse?

Unge i andre lande har vist vejen, men hvis det også skal lykkes i Zimbabwe, skal vi stå sammen med dem.

I mange år har valg i Zimbabwe været en farce. Det siddende styre med præsident Mugabe i spidsen har kvalt enhver form for opposition og ønsker om forandring og har manipuleret sig til sejren. Men tiderne skifter.

Tidligere på året blev despoten Mugabe fjernet, og siden da har det været et åbent spørgsmål, hvordan demokratiet ville udvikle sig. Ville det afrikanske forår endelig komme til Zimbabwe? Vi ved det ikke endnu.

På mandag går zimbabwerne til valg, og det er intet mindre end et skæbnevalg

Men på mandag går zimbabwerne til valg, og det er intet mindre end et skæbnevalg. Bliver valget frit og fair? Får oppositionen mulighed for indflydelse, eller cementeres den nuværende form for militærstyre. Men vigtigst af alt er: Får de unge i landet endelig indflydelse, eller er det fortsat dinosaurerne, der skal styre?

For første gang i 20 år er hovedmodstanderne ikke Robert Mugabe fra regeringspartiet Zanu-PF og Morgan Tsvangirai, den tidligere leder af oppositionspartiet MDC-T, der døde af kræft i februar 2018.

Zanu-PF har reelt haft monopol på magten i Zimbabwe siden uafhængigheden i 1980. Mugabe har siddet tungt på magten i alle årene indtil november 2017, hvor Mugabes nære støtte lige siden uafhængighedskrigen Emmerson Mnangagwa tog magten ved et militærkup.

Mnangagwas rival er nu den 40-årige Nelson Chamisa, som har givet MDC-T ny energi og har trukket mange nye, unge kræfter ind politik, uagtet at dette parti i lighed med Zanu-PF er plaget af interne stridigheder, som af og til udarter sig voldeligt.

Og det politiske kaos sætter sine spor hos de unge i Zimbabwe.

Sociale bevægelser organiserer sig via sociale medier

I forbindelse med det seneste valg i 2013 udførte vi en undersøgelse blandt de unge, som viste, at de unge i landet er demokratisk sindede og interesserede i at være med i beslutningsprocesser, men at de mange års demokratiske underskud i Zimbabwe har skabt en følelse af afmagt blandt de unge, der var desillusionerede omkring politikerne og de etablerede partier.

Fra vores mangeårige demokratiarbejde i landet ved vi, at de fleste unge i Zimbabwe ønsker ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og frihed til at stemme på hvem de vil, og i de seneste år har der været en opblomstring af sociale bevægelser, der organiserer sig via sociale medier, og som har resulteret i demonstrationer og andre events.

De unge i Zimbabwe går lige nu forrest i den demokratiske kamp, som er så essentiel for at sikre frie, lige og retfærdige samfund. Og vi skal støtte op om den kamp

Og samtidig er det lykkedes at få rigtig mange unge til at registrere sig som vælgere denne gang. Foreløbige undersøgelser fra Zimbabwe Election Support Network fra marts måned i år viste, at 70 procent af de registrerede vælgere er mellem 20 og 44 år. Det store ønske om forandring kombineret med den stigende organisering lover godt.

Vores håb er, at Zimbabwe kan følge efter andre lande, hvor vi gennem de seneste år har set en meget interessant udvikling; nemlig at unge mennesker har sagt fra og forlangt forandring.

I Gambia begyndte for et år siden en ulmende utilfredshed med landets diktator at brede sig.

Det førte til en hidtil uset og omfattende organisering skabt og drevet frem af unge, som igen ledte til, at diktator Jammeh blev fjernet efter to årtiers diktatur.