Overlæge kalder Sundhedsplatformen upålidelig: »Livsvigtig medicin bliver ikke givet, og livsfarlig medicin bliver givet i for store doser«

I P1 hørte jeg 25.7. diskussionen om Sundhedsplatformen (SP) mellem koncerndirektør, læge Leif Panduro Jensen (LPJ) fra Region Sjælland og medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden, præst Flemming Pless (FP) som repræsentanter for beslutningstagere og myndigheder, og tre erfarne klinikere med længerevarende praktisk erfaring med SP. De sidstnævnte var ganske klare i mælet: SP duer ikke og må afskaffes.

LPJ’s svar herpå var, at SP fungerede 95-97 procent optimalt, og at det var fremtiden, fordi det støtter klinikerne i deres vurderinger og beslutninger, SP genererer strukturerede data, som kan anvendes til forskning, overvågning, styring, og fordi systemet anvendes i flere andre lande.

LPJ og FP var helt afvisende over for tanken om at skrotte SP.

Måske skyldes det, at de kritiske debattører ikke var tilstrækkeligt tydelige i deres kritik.

Lad mig derfor gøre det endnu mere klart, hvor oplagt håbløst SP fungerer. Og gøre befolkningen opmærksom på den katastrofale situation, som vi befinder os i.

SP er nu det værktøj, som vi klinisk arbejdende læger og plejepersonale i Region Hovedstaden og Sjælland er tvunget til at anvende for at få hverdagen til at fungere på sygehusene. Det burde derfor være en absolut betingelse, at systemet er pålideligt. Det er det bare slet ikke.

Livsvigtig medicin bliver ikke givet, livsfarlig medicin bliver givet i for store doser, planlagt medicinering ved udskrivelse fra sygehus er fejlbehæftet – alt sammen til fare for patienterne og til meget stor frustration for de behandlingsansvarlige læger.

Årsagen er ikke manglende engagement eller omhu fra personalets side.

Nej, årsagen ligger klokkeklart i SP’s usmidige og ugennemskuelige medicineringsmodul, som skaber fejl: Vi læger oplever eksempelvis jævnligt, at vi tror, at vi ordinerer et, men opdager så til vores bestyrtelse, at SP har registreret en ganske anden ordination. Heldigvis fanger vi oftest fejlen, men der er mange uheldige eksempler på alvorlige fejl, som ikke blev opdaget, og som kan have bidraget til patienters død. Det er totalt uacceptabelt og uholdbart. Her nytter LPJ’s tale om en organisation i stadig læring og hans vurdering af, at SP fungerer 95-97 procent ikke en døjt. Patienternes liv kommer i fare.

Jeg ogandre læger fra Region Sjælland har indberettet eksempler på hårrejsende SP-fejl til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS). Vi havde nok forventet en hastig og drastisk reaktion fra STPS, men det har vi endnu til gode at opleve.

Medicinfejlene er livsfarlige for patienterne og burde være det mest indlysende og endelige argument for umiddelbart at skrotte SP, men det mener LPJ og FP åbenbart ikke. Det er ganske utroligt at være vidne til.

Hertil kommer, at SP har betydet markant nedsat effektivitet på sygehusene. Jeg klarer stuegang på fem patienter på en dag mod ti-tolv patienter før SP. Dertil flyder data til patientregistrene ikke som planlagt. Så ikke alene er SP livsfarlig, det er også økonomisk og registermæssigt uholdbart.

Derudover holder argumentet om strukturerede data ingen steder, fordi stort set ingen læger orker at udfylde alle de skemaer med ja/nej-spørgsmål, som SP giver mulighed for at besvare. Det er for gumpetungt og spild af tid, som vi foretrækker at bruge på de syge.