Hjemvendt fra rustur: Begrebet at være ’pinligt ædru’ er desværre bemærkelsesværdig aktuelt i dag

Hvordan kan det være, at alkohol, og i særdeleshed øl, er en nødvendighed for at lære nye mennesker at kende?

Hjemvendt fra den obligatoriske rustur, som der er ved introstart på et nyt studie, sidder jeg tilbage med en følelse af, at vi ikke tør lære hinanden at kende med en promille på 0,0.

I en alder af 21 år virker det for de fleste oplagt, at hvis man skal have det sjovt med sine venner, står den på en tur i byen, hvor alkohol er en selvfølge.

Jeg er ikke træt af mine studiekammerater, men jeg er træt af den danske drukkultur

Rusturen er ingen undtagelse, og den skriger, for de fleste, på netop druk, fest og nye bekendtskaber.

Det er bare, som om der er en generel tendens til, at for at vi kan lære nye mennesker at kende, skal der være alkohol indblandet.

Som omen promille langt over Sundhedsstyrelsens anbefaling undskylder og forklarer de skævheder, som alle mennesker gemmer på.

Den ene aften kan man sidde i en længere samtale med en af sine nye studiekammerater, hvorefter man dagen efter ikke taler til hinanden, og hvor det er, som om samtalen aldrig har eksisteret.

Pointen er bare, at vi kun tør åbne os og fortælle, hvem vi er, når vi samtidig har mulighed for at fralægge os ansvaret for de ord, der danner sætningerne og karakteriserer os som individer.

Vejlederne understregede gentagne gange, at det var okay at sige fra og ikke at være med til at drikke øl – dog med den konsekvens, at man så ikke var en del af fællesskabet.

Er det bare vores kultur?

Eller hvad skyldes det, at man skal ekskluderes fra fællesskabet, hvis man af forskellige årsager har gjort op med sig selv, at man ikke drikker?

Begrebet at være ’pinligt ædru’ er desværre bemærkelsesværdig aktuelt i dag.

