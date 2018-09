Overlæge: Sygehusvæsnet er blevet bureaukratiseret i bund af forkerte ledere med forkerte beslutninger

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det danske sygehusvæsen burde være verdens bedste. Vi har et lille velordnet land og en homogen befolkning, som generelt er meget oplyst og meget langt fremme i den digitale udvikling. Vi har et enstrenget system, så patienterne ikke bliver overbehandlet, og vi har fremragende databaser, som tillader forskning på højeste internationale plan.

Jes Olesen Jes Olesen er 76 år, professor ved Københavns Universitet og overlæge i Region Hovedstaden. Han har speciale inden for forskning i hovedpine og er grundlægger af Dansk Hovedpinecenter. Olesen har netop udgivet bogen ’Det syge væsen – hvordan kan det helbredes’ på Saxo-Forlag.

Der var da også engang, det danske sygehusvæsen rangerede i toppen internationalt, men den tid er forbi, og trods enorm ressourcetilførsel er sygehusvæsnets position faldende. Der er beskæftiget 50 procent flere læger end for 25 år siden, men der produceres ikke væsentligt mere sundhed.

Driften af sygehusvæsnet er blevet bureaukratiseret i så voldsom grad, at en læge i dag på stuegang kun kan se under halvdelen af de patienter, man tidligere kunne se på en dag. Det betyder oversat til almindeligt dansk, at der skal bruges dobbelt så mange læger til at gå stuegang som tidligere. I ambulatorierne, der huser den anden store opgave for lægerne, kan lægerne se to tredjedele så mange patienter per dag som tidligere.

Det, der gør, at systemet ikke er brudt sammen, er de lægevidenskabelige fremskridt: bedre skannere, der tillader diagnose af patienterne uden indlæggelse; sammedags-kirurgi eller andre accelererede kirurgiske forløb, som har overflødiggjort masser af kirurgiske senge; effektiv ny medicin, som holder mange patienter ude af hospitalsvæsnet. Det er tiltag som disse, der i dag holder systemet oppe.

Regeringen har netop bebudet, at vi står over for en større reform af sundhedsvæsnet. Det, der indtil videre er sluppet ud, er blot mere af det samme

Det er altså ledelsen af sygehusvæsnet, der har ramt ved siden af skiven. Man har totalt negligeret den kendsgerning, at hospitalseffektivitet afgøres af, hvor mange patienter en læge kan se per dag, og man har dynget mere og mere bureaukrati oven på lægerne og sygeplejerskerne. Man har indført it på hospitalerne på den mest ineffektive måde, vidt forskelligt i forskellige dele af landet, og man har iværksat en opgaveglidning fra lavere uddannet personale over på lægerne i den helt absurde tro, at det skulle medføre rationalisering.

Det er ikke særlig svært at se, hvad der skal gøres for at rette situationen op – og det har jeg for nylig udgivet en hel bog om, ’Det syge væsen – hvordan det kan helbredes’. Her skal jeg dog nøjes med at resumere nogle af de tiltag, der er nødvendige. Men tiltagene står ikke kun for egen regning. Stort set alle de førende læger, jeg kender, er utilfredse med deres arbejdssituation, og de er enige i de fleste af disse forslag.

Først og fremmest skal den manglende respekt for fagligheden ændres. Det er lægerne, der står for fagligheden som ledere i sygehusvæsnet, og der skal langt flere læger med praktisk erfaring ind i ledelsen. Det gælder både den helt overordnede ledelse og ledelsen af de enkelte hospitaler. Systemet med delt ledelse, hvor en sygeplejerske og en læge har lige stort ansvar for en afdeling, må afskaffes. Lægerne har den største ekspertise, og derfor skal de selvfølgelig lede afdelingerne, og der skal kun være én leder for at sikre en entydig ledelse. Det gælder jo i alle private virksomheder, og det gælder i øvrigt også i ministerier og alle mulige andre steder end hospitalsvæsnet.

Sundhedsplatformen skal afskaffes, og Region Sjælland og Region Hovedstaden skal tilslutte sig det system, som anvendes i resten af landet, så vi i Danmark får et fælles it-system, der bedre kan tale med de danske databaser som for eksempel cpr-registret, Landspatientregistret og lignende. Før der tages vidtrækkende organisatoriske initiativer, skal nye ideer afprøves i praksis et enkelt sted, og derefter kan de udbredes til hele landet, hvis de viser gode resultater. Det skal analyseres, hvordan en afdeling bedst organiseres på mange forskellige planer, for eksempel vedrørende tilrettelæggelsen af det lægelige arbejde, tilrettelæggelsen af sekretærarbejdet og tilrettelæggelsen af sygeplejearbejdet.

Der er masser af funktioner, som gradvist er indført i sygehusvæsnet, og som beskæftiger masser af mennesker, men som ikke har nogen direkte betydning for patienternes diagnostik eller behandling og heller ikke for forskning og udvikling eller undervisning: kvalitetsudvikling, patientsikkerhed, forbedringsafdelinger, farmakonomer, hospitalspræster, kommunikationsmedarbejdere og meget andet. Disse funktioner skal enten reduceres eller helt afskaffes og kun genindføres, hvis der viser sig et påtrængende behov. Ressourcerne skal bruges til patientdiagnostik og behandling. Der skal langt mere fokus på kerneydelserne diagnostik og behandling. Herunder på at måle resultatet af hospitalernes indsats.

Et såkaldt kirurgiprojekt i Sundhedsstyrelsen satsede på at analysere, hvor mange forskellige steder de forskellige operationer blev udført, og hvad resultaterne var. Ideen var at sørge for, at enhver operation blev udført af kirurger, som havde en rimelig praktisk erfaring med den pågældende operation. Projektet kom et stykke vej og viste gode resultater, men så blev det af uransagelige årsager nedlagt. Den type analyse er specielt vigtigt inden for kirurgien, men kan også i et vist omfang implementeres inden for den medicinske sektor.