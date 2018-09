Peter Hummelgaard: Vi har slukket branden efter finanskrisen. Men vi har ikke formået at skabe en mere retfærdig økonomi

I 2011 fik daværende direktør for Danske Bank, Peter Straarup, en lønstigning på 31 pct. fra 9,1 til 12,4 mio. kr. Samtidig sad Danske Banks cheføkonom i tv og sagde, at danskerne »skal være glade for at gå ned i løn«.

Den selvsamme Danske Bank, der i disse dage undersøges for hvidvask i transaktioner for mere end 1.000 milliarder kroner. Hvidvask, der vel at mærke er foregået flere år efter finanskrisen. Bankerne har tilsyneladende ingenting lært.

Banksektoren er tilbage ved historisk høje profitter

I USA er det en udbredt sandhed, at bankerne ikke alene var ’too big too fail’, men også ’too big too jail’. I Danmark er der forsøgt rejst et hav af erstatnings- og straffesager for bankernes uansvarlighed, men status på tiåret for finanskrisen er én vunden erstatningssag, tre måneders betinget fængsel og samlede bøder for 95.000 kr.

I mellemtiden er den danske og internationale banksektor vendt tilbage til historisk høje profitter, eksorbitante aflønninger og spekulation i lige så højrisikofyldte produkter som før krakket.

Tilbage står hr. og fru Jensen med udhulet tryghed og tabte opsparinger.

Status efter et årti med krise er, at vi fik slukket branden. Men de ansvarlige slap af krogen, mens de underliggende årsager lever videre. Det grundlæggende problem er nemlig fraværet af stærk regulering, retfærdig beskatning og en kapitalisme, der arbejder for os alle – ikke kun de få.

Winston Churchill sagde engang, at »man skal aldrig lade en god krise gå til spilde«. Der er intet godt at sige om finanskrisen, men det var en mulighed for at få en vildløben finanssektor under kontrol og skabe en mere retfærdig økonomi.

Ud af 30’ernes dybe krises ruiner skabte vi velfærdssamfundet og sikrede, at flere fik værdige liv og bedre livschancer. Sandheden er imidlertid, at vi indtil videre lod finanskrisen gå til spilde.

Vi har ikke ud af asken af krisen skabt en mere retfærdig økonomi og banker, der føler sig forpligtet til at tage hensyn til de samfund, de driver virksomhed i. De underliggende årsager til krisen lever desværre endnu.

Opgaven foran os må derfor være at insistere på en regulering og beskatning af bankerne, der minimerer spekulation, alt for høje risici for andre menneskers penge og kortsigtethed.