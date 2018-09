Institutleder og professor: Humaniora kan blive fremtidens big business

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Mens humanister indtil nu har været erhvervslivets yndlingsoffer, når talen er faldet på overuddannelse, ser fremtidens humaniora helt anderledes ud. Vi tror, humanister vil få en nøglerolle i den digitale omstilling. Vi står over for et af de største teknologiske spring i verdenshistorien. Teknologier som kunstig intelligens kommer til at overtage arbejdsfunktioner og danne grundlag for nye løsninger, hvor vi kun kan forudsige en lille flig. Vi kan se, at der nu og i fremtiden kommer til at blive mangel på folk med teknologiske evner, som for eksempel folk, der kan forstå de store datamængder og kode nye løsninger. Men udviklingen kalder ikke kun på teknisk forståelse.

Vi har allerede i dag data på de fleste menneskers bevægelsesmønstre, deres indkøbsvaner og politiske tilbøjeligheder. Det er imidlertid ikke det samme som at vide, hvad der gør dem lykkelige og velfungerende. Vi kan ikke beregne os til det gode liv. Hvis vi udelukkende fokuserer på data, risikerer vi at bruge for meget tid på at beskrive fortiden, fremfor at udvikle vores drømme for fremtiden.

Humaniora handler ikke kun om at bidrage med ’bløde’ kompetencer til en ’hård’ branche

Vi har behov for yderligere kompetencer end blot de tekniske, både når vi politisk skal skabe det gode samfund, og når virksomhederne skal vurdere både fremtidens kunders behov – og hvad de kan tillade sig at gøre med de nye teknologier. Humanister har dyb viden om f.eks. værdier og etik, som er afgørende, når nu store virksomheder pludselig ved stort set alt om alle.

En ting er, at Google kunne true med at offentliggøre din browser-historik – det kan vi nok alle se er problematisk. Men hvad med et supermarked, der i bedste mening vil udvikle et program, som sikrer, at overvægtige kun kan købe sunde varer i supermarkedet. Er det o.k.? Men humaniora handler ikke kun om at bidrage med ’bløde’ kompetencer til en ’hård’ branche. Humaniora skal også bidrage med innovation og nye ideer. Humanistiske kompetencer handler i høj grad om at forstå mennesker som borgere, brugere og forbrugere.

Tænk, hvis vi for alvor tog udgangspunkt i de perspektiver, når vi udvikler fremtidens teknologiske løsninger. Vi er derfor begejstrede for Tommy Ahlers’ udmelding om, at det nu skal være lettere for faglighederne at samarbejde på tværs. Vi tror meget på, at f.eks. humanistiske bachelorer med en it-kandidatuddannelse er et knivskarpt mix til fremtidens arbejdsmarked.

Humaniora har ofte følt sig udsat for bashing. Hvis humanisterne sætter sig bag styrepinden på den digitale revolution, vil de ikke længere være ofre for omverdenens kritik, men snarere på vej til at blive fremtidens big business.