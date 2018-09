Folkekirkens Nødhjælp: Det er bekymrende, når Trump taler det fælles og globale ned til fordel for det suveræne og patriotiske

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det er i sig selv bekymrende og udtryk for, hvor meget vi har vænnet os til et skråplan, når vi ånder lettet op efter USA’s præsidents tale ved FN’s generalforsamling.

En tale, hvor præsident Trump hylder Israel for det blomstrende demokrati uden at skæve til den uholdbare situation i Gaza og eller i de byer på Vestbredden, der bare venter på at blive jævnet med jorden.

For de udpinte folk i lande som Syrien og Yemen hviler der et spinkelt håb om, at krigsforbryderne en dag vil blive stillet til ansvar, men det håb river den amerikanske præsident i stykker ved at tordne mod de domstole, som håbet hviler på.

Den Internationale Straffedomstol har ingen jurisdiktion, legitimitet eller autoritet, sagde Trump.

Talen bekræfter billedet af et USA, der ikke vil samarbejde med resten af verden om at løse de globale migrationsproblemer

Det var en tale, hvor USA reklamerede for sine billige fossile brændstoffer, mens resten af verden forsøger at håndtere de eskalerende klimaforandringer, der allerede i dag tvinger millioner af mennesker på flugt fra tørke og oversvømmelser.

Talen bekræfter billedet af et USA, der ikke vil samarbejde med resten af verden om at løse de globale migrationsproblemer.

Et USA, der ikke vil have fælles spilleregler for handel, og et USA, der vil investere mindre i FN’s fredsbevarende missioner.

Vi afviser det globale, og vi omfavner patriotismen, lød det fra den amerikanske præsident, og i det hele taget blev det fælles og det globale talt ned til fordel for det suveræne og det patriotiske.

I årtier har USA vundet indflydelse gennem økonomisk dominans i verdens multilaterale organer. Jeg vil ikke totalt afvise de motiver, der måtte ligge bag ved en nedjustering af USA’s økonomiske rolle.

Men lige nu justerer USA ikke, men fjerner hele budgetter fra den ene måned til den anden – som da USA tidligere på måneden meldte ud, at man ville fjerne støtten til FN’s agentur for palæstinensiske flygtninge, som amerikanerne har støttet i mere end 60 år.

Når USA’s ledere ikke er bevidste om landets arv i multilaterale fællesskaber og det hulrum, som USA efterlader, så rammer det først og fremmest de fattige, de statsløse og de krigsramte, som har vænnet sig til årtiers amerikansk tilstedeværelse.