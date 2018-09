Statskundskaber: Hæv de politiske ambitioner. Danmark kan godt blive verdens bedste uddannelsesland, igen

Men i virkeligheden er det en stor uddannelsespolitisk falliterklæring, hvor årtiers tomgangssnak om frafaldsproblemer og manglende praktikpladser ikke har ændret på, at erhvervsskolerne er et no go for otte ud af ti unge.

Virksomhederne skriger på faglært arbejdskraft, og undervisningsministerens seneste erhvervsskoleudspil med 55 forbedringsforslag kunne give lys i mørket, men det blev leveret på fem minutter i valgkamp og mudret til i budgettekniske diskussioner om parallelle spareøvelser og omprioriteringsbidrag.

Landets professionshøjskoler udklækker pædagoger, sygeplejersker og andre kernetropper i det danske velfærdssamfund.

Globaliseringen er ikke blevet aflyst, men det er planerne om at udvikle Danmark til et videnssamfund

Efterspørgslen er næsten lige så høj som de politiske forventninger til velfærdsydelserne, og alligevel bliver uddannelserne ramt af årlige grønthøsterbesparelser – eller mere præcist 2,6 milliarder kroner i perioden 2016-22.

Det er tæt på meningsforladt i politisk forstand. Og mening, eller politiske visioner, er også efterlyst på landets universiteter.

Her tænkes med længsel et tiår tilbage, hvor en statsminister gav universiteterne et forpligtende samfundsansvar i en globaliseringsstrategi.

Globaliseringen er ikke blevet aflyst, men det er planerne om at udvikle Danmark til et videnssamfund, og derfor går tiden med at pille lidt ved SU’en og justere på studiefremdriften.

Den danske uddannelsespolitik har brug for et los bagi – eller på nudansk: et paradigmeskifte.

Genskab tilliden, og opbyg den begejstring, som tydeligvis er forduftet. Det er hippieagtigt, men nødvendigt.

Drop grønthøsterbesparelserne. Det er helt i orden at finde på besparelser i den offentlige sektor, men omprioriteringsbidraget er en ubegavet metode, der har haft sin tid. Den er gift for udvikling og skabertrang, som ikke kan gøres op i penge.