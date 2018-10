Mor har meldt sit barn ud af folkeskolen: Min datter skal blive til nogen – ikke bare til noget

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Forleden meldte jeg min datter ud af folkeskolens 7. klasse og ind i en friskole.

Det var forbundet med blandede følelser i mit ellers socialistiske hjerte, for jeg tror på det offentlige system, og jeg troede oprigtigt, at folkeskolen var det rigtige sted for mit barn.

Forud for udmeldelsen var gået en rum tid, hvor min datter havde udtrykt frustration over sin skolegang. Hun havde ikke voldsomme følelsesmæssige udbrud i nogen retning, hun passede sine lektier og klarede sig fagligt godt.

Hun var heller ikke bange for at konfrontere lærerne med sin undren over, hvordan de vurderede hende fagligt. Socialt fungerede hun også, og de menneskelige værdier, vi som forældre har udstyret hende med, brugte hun flittigt i sin omgang med klassekammerater og lærere.

Alt i alt var hun en helt almindelig velfungerende pige – set udefra. For det blev efterhånden meget tydeligt, at hun ikke trivedes i de rammer, folkeskolen bød hende. Hun følte sig presset af de konstante vurderinger, indplaceringer i faglige niveauer og tests. Stort set al undervisning var desuden baseret på gruppearbejde, hvilket var en daglig udfordring at navigere i, når man stadig har meget at lære om gruppedynamik og samarbejde.

Min datter endte med at få en fornemmelse af at stå helt alene midt i det store fællesskab. Hun havde ikke muligheden for at sige fra, når hun kunne mærke, at det evige pres blev for meget. Hun blev revet med af et godstog, der med de konstante krav om at præstere og samarbejde buldrede derudad.

Da det for alvor gik op for mig, at min helt gennemsnitlige datter var ved at blive et produkt af en skole, der konstant søger de bedst mulige resultater, trak jeg i nødbremsen. Min datter skal blive til nogen – ikke til noget.

Hun skal ikke leve et liv, hvor ’12-talspige’ er blevet en psykisk diagnose, som selv helt unge piger stræber efter. Hun skal derimod blive til en person, der kan stå inde for sig selv, mærke sig selv og blive i stand til at sige stop, når hendes grænser er nået.

Som mor, pædagog og samfundsborger vil jeg stærkt opfordre til, at vi forældre vågner op

Hun skal blive livsduelig. For det får hun brug for, hvis hun skal begå sig i det samfund, vi har skabt. Et samfund, hvor 10-12 pct. af befolkningen ifølge Stressforeningen daglig oplever symptomer på alvorligt stress.

Det er kompetencer, jeg vurderer, hun ikke kan få i folkeskolen.

Det er vores opgave som forældre at tage ansvar for vores børns trivsel. Vi skal placere dem i rammer, der giver dem mulighed for at udvikle sig til stærke selvstændige personer. De skal ikke nøjes med den høje selvtillid, der opnås ved at fokusere på faglige resultater – de skal have et solidt fundament af selvværd.

I mit arbejde som pædagog oplever jeg dagligt børn i børnehavealderen, der ikke tør udfordre sig selv. De er simpelthen bange for ikke at gøre det godt nok.

De har allerede en indre stemme, der fortæller dem, at de skal præstere for at opnå anerkendelse. Det er en tendens, der er så skræmmende, at vi ikke kan sidde den overhørig.