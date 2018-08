Lærer: Jeg elskede mit job. Jeg var der for eleverne. Nu kan jeg ikke mere

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Tillykke. Er jeg misundelig? Det tror jeg nok lige, jeg er«.

Jeg havde annonceret mit nye job på Facebook, og lykønskningen kom fra en anden folkeskolelærer.

Og jeg forstår hende godt. Jeg glæder mig nemlig helt vildt til 1. september, hvor jeg starter nyt job.

Her er tid på min forberedelse, metodefrihed, økonomi til materialer og fleksibilitet i forhold til undervisningen som f.eks. ture eller temauger. Og så er der tillid til min faglighed. Derudover fylder relationsarbejdet rigtig meget, hvilket især er noget, jeg har oplevet som mangelvare, hvor jeg er nu.

Jeg er nemlig folkeskolelærer en uges tid endnu, inden jeg til september starter på en efterskole.

Da jeg begyndte som lærer på en lokal folkeskole for 12 år siden, havde jeg egentlig en ide om, at det var der, jeg skulle være resten af mit arbejdsliv.

Det var en forholdsvis lille skole på landet, mine kollegaer og min ledelse var fuldstændig fantastiske, og jeg glædede mig til at komme på arbejde hver dag.

Rent fagligt er mit arbejde reduceret til internetportaler, testdiagrammer og anden politisk iderigdom

Jeg brugte timer på at finde og udvikle mit eget undervisningsmateriale, for så mange penge var der heller ikke at rutte med den gang.

Skulle jeg på tur med en klasse, byttede jeg bare med en kollega, og så fandt vi ud af det sammen. Jeg deltog i møder og arrangementer aftener og weekender, fordi jeg syntes, det var fedt. Og vigtigt.

Ofte havde jeg elever, som jeg fulgte tæt og havde lange samtaler med, også uden for skolen, for at sikre mig, at de trivedes og fik den hjælp, de havde behov for i forhold til både deres faglige, sociale og personlige udvikling.

Og jeg bilder mig selv ind, at jeg gjorde en forskel.

Med skolereformen i 2013 og den nye ledelsesstil, der er fulgt i kølvandet, kan jeg ikke længere genkende mig selv som lærer.

De rigide skemaer og rammer, som er hverdag, har gjort undervisningen til noget, der bare skal overstås, så jeg hurtigst muligt kan komme tilbage og udnytte min ekstremt sparsomme forberedelsestid bedst muligt i evig frygt for, at jeg bliver brugt som vikar, eller at der kommer en anden uforudset opgave ind fra højre.

Hver dag er jeg gået hjem med følelsen af at forsømme mine elever, simpelthen fordi tiden bliver en prioritering mellem forberedelse af undervisning for hele klassen eller samtale med den ene elev, som måske er inde i en svær periode. For en lærer er det et urimeligt valg, som jeg nægter at træffe.

Jeg mener ikke, at jeg kan arbejde i folkeskolen mere, fordi jeg synes, at jeg ikke længere har mulighed for at udføre mit arbejde forsvarligt.

Flere og flere unge rammes af psykisk sygdom, mens lærerne, som jo faktisk er sammen med de unge mennesker rigtig mange timer hver dag, har fået mindre tid til relationen.

Energien til at lægge det lille ekstra rundt omkring er ikke længere til stede, for med den meget skematisk tilrettelagte og fuldt bookede hverdag, er mit hoved fuldstændig fyldt, når jeg går hjem fra arbejde.

Og det er dybt frustrerende at vide, at jeg har kompetencerne til at hjælpe mange af de unge med de ting, de går og tumler med, blot har jeg ikke tiden. Rent fagligt er mit arbejde blevet reduceret til internetportaler, testdiagrammer og anden politisk iderigdom, og min grænse for fleksibilitet, omstillingsparathed og innovation er længe overtrådt.

Jeg er blevet degraderet til en fabriksarbejder, som bare skal vidensdele på internettet uagtet at produktet, eleverne, efter inklusionen har en endnu større bredde end nogensinde før. Det er ikke rimeligt, hverken for elever eller lærere.