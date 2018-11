Sune Gylling Æbelø: Støjbergs kyniske embedsførelse er en sag for Menneskerettigheds-domstolen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Regeringen med udenrigsminister Anders Samuelsen i spidsen smurte sig i velfortjent klapsalve, da Danmark på FN’s Generalforsamling i oktober blev valgt ind i FN’s Menneskerettighedsråd (UNHRC). Ovenikøbet i menneskerettighedskonventionens halvfjerdsindstyvende jubilæumsår. Ikke et diplomatøje var tørt.

Rådet, som i 2006 afløste Menneskerettighedskommissionen, har til formål »at fremme og beskytte menneskerettigheder og friheder og kan indlede undersøgelser og udtale kritik af lande, der begår brud på menneskerettighederne«. UNHRC er altså en platform, hvorfra man kan kalde lande, som har rod i butikken, til orden og med diplomatiske midler forsøge at få dem til at gå ret om i tøjret. Der skulle således være nok at rive i for rådet også i den kommende valgperiode.

Sune Gylling Æbelø Født 1974. Uddannet journalist og har arbejdet på Information, i Bibliotekarforbundet, hos Røde Kors og i Det Obelske Familiefond.

Den fagligt mest kompetente udenrigsminister, Danmark nogensinde har haft, havde vanskeligt ved at dølge sin begejstring over, at vi omsider var blevet balloteret ind i det nydelige selskab, men fik dog også mellem linjerne gjort opmærksom på, at det ærlig talt bare var på tide, fordi vi med vores spejderdrengemoral på menneskerettighedsområdet er et gudgivet medlem af netop det råd:

»Vi vil bruge pladsen til at holde fanen højt på et område, som ligger Danmark meget på hjerte, og hvor vi har en høj status ude i verden – altså forsvaret for menneskerettigheder og de grundlæggende frihedsværdier«, sagde han.

Det er prisværdigt, men også tragikomisk, at udenrigsministeren gør sådan en dyd ud af valget og af muligheden for at udbrede menneskerettighederne i fjerne og barbariske egne, når man betænker, hvor tumultarisk og stedmoderlig en medfart selvsamme menneskerettigheder evindeligt må døje i regeringens egen baghave, hvor Dansk Folkeparti aldrig forsømmer en lejlighed til at undsige dem, og hvor integrationsminister Inger Støjberg tilsyneladende ser det som en æressag at servere kage op ad deres alleryderste grænse så hyppigt som muligt.

Regeringen prædiker simpelthen i to forskellige kirker, når den det ene øjeblik draperer sig i menneskerettighedskonventionerne i Udenrigsministeriet, imens Støjberg det næste øjeblik sidder ovre i Integrationsministeriet og ikke alene er fløjtende ligeglad, men målrettet fører en integrationspolitik, som konsekvent er på kant med eller bryder menneskerettighederne.

Man skal være forsigtig med at beskylde folk for forbrydelser, de ikke er blevet dømt for, men det er desværre alt for let at remse en række konkrete tilfælde op, hvor der af betydelige autoriteter er blevet udtalt kritik af Støjbergs embedsførelse. Flere gange med den konsekvens, at hun nødtvungent har måttet ændre praksis.

Ret beset er det vanskeligere at begrænse sig, end det er at finde eksempler på ministeriel vanrøgt på menneskerettighedsområdet, fordi de er så rigelige, men lad mig alligevel nøjes med at rekapitulere fire sager, som tydeligt illustrerer, hvorfor ministeren, hvis Danmark skal have nogen som helst troværdighed i UNHRC, burde måles med menneskerettighedskonventionens alen ved en domstol:

At sagen om de thailandske børn ligefrem har formået at slå vand af DF-klippen Kristian Thulesen Dahl, understreger blot Støjbergs forbenede administration

1) Udvist 16-årig dreng dræbt i Afghanistan: De to brødre Abolfazl og Vahid Vaziri på henholdsvis 16 og 23 år blev i juni 2015 udvist efter fem års ophold i Danmark med afslag på asyl.

Flere humanitære organisationer havde advaret imod udvisningen af de to brødre, men Inger Støjberg afviste at gå ind i sagen.

Brødrene blev sendt tilbage til Afghanistan, og i september samme år blev det rapporteret, at den 16-årige Abolfazl var blevet dræbt sammen med 20-25 andre i sin hjemby.

Broderen er siden flygtet til Iran, hvor han bor illegalt og i evig frygt for at blive pågrebet af politiet, fordi han føler sig overbevist om, at han ligesom sin bror bliver dræbt, hvis han bliver udvist til Afghanistan igen.

2) Den ulovlige instruks: I februar 2016 gav Inger Støjberg en instruks om tvangsadskillelse af alle asylpar, hvor den ene part var under 18 år, således at de ikke fik ophold på samme asylcenter. Det gjaldt også, selv om parrene havde børn. Støjberg lod kraftigt antyde, at problematikken drejede sig om tudsegamle mænd med purunge barnebrude. Det var imidlertid aldrig tilfældet. Oftere var der tale om par, hvor manden for eksempel var 20 og kvinden 17.

Institut for Menneskerettigheder advarede ministeren om, at den automatiske praksis stred imod menneskerettighederne, hvilket hun ignorerede. Folketingets Ombudsmand konkluderede siden også i sin redegørelse for sagen, at instruksen var ulovlig og i strid med menneskerettighederne.

3) Udvisning af syge asylansøgere: Inger Støjberg anerkendte i januar 2018, at hendes ministerium ulovligt havde udvist syge mennesker uden garanti for, om de kunne få livsnødvendig behandling på bestemmelsesstedet.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol slog i 2016 fast, at det er i strid med menneskerettighederne at hjemsende patienter, som ikke har adgang til den medicin, de har brug for, og Justitsministeriet havde allerede gjort opmærksom på, at Integrationsministeriets praksis var ulovlig, men advarslen blev ignoreret.

Ministerens forklaring på ’fejlen’ var vanlig støjbergsk husmandslogik: