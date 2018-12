Frustreret far: Børnehaven har bedt os redegøre for, hvorfor vi har fortalt sønnike, at der ikke findes nisser

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I forvejen er julen ikke min kop te. Det stressende gaveræs, den alt for fede og alt for rigelige mad, det afgrundsdybe decembermørke og så fremdeles.

Det blev sandt at sige ikke bedre, da min kone forleden blev trukket til side nede i sønnikes børnehave og bedt om at redegøre for, hvorfor vi har fortalt vores dreng, at nisser ikke findes. Tja, bom bom. Hvad svarer man på det? At det er af samme grund, som ligger bag vores beslutning om ikke at bilde drengen ind, at Jorden er flad?

Øjensynligt er vores søn imidlertid det eneste (!) barn i børnehaven, der ikke omhyggeligt har fået at vide, at nisser skam findes. Og det er jo et problem, for han roder sig ud i konflikter med de andre børn, når han insisterer på, at nisser ikke er virkelige. Fair nok. Han skal ikke ødelægge illusionen for alle de andre, så vi må prøve at få ham til at holde igen med udmeldingerne.

Der, hvor kæden imidlertid hopper af, er, når man som forælder skal stå skoleret, fordi man ikke bilder sit barn en masse vås ind. Fordi man prøver i det store og hele at fortælle dem sandheden. Nogle gange en lidt forsødet, indpakket version – bevares, det er jo børn, vi har med at gøre.





Men alligevel: Vi forældre har tilsyneladende svigtet, fordi vi har forsømt at bilde vores dreng en masse usandheder ind. Det synes jeg simpelthen er for langt ude. Vores dreng stoler på, at vi fortæller ham sandheden. Og den tillid forsøger vi at leve op til. Hvordan kan det dog være forkert?

Argumentet er, at vi på denne måde snyder ham for oplevelsen af et fortryllet univers, en eventyrverden befolket af søde sjove væsener. Men er det noget godt argument? Nyder ældre børn og voksne ikke fiktive universer i fulde drag, når de læser bøger og ser film, selv om de godt ved, at historierne er fiktive? Selvfølgelig gør de det. Ligesom min dreng nyder at se ’Paw Patrol’ og få historier læst højt. Han ved godt, at rigtige hunde ikke taler og kører brandbil. Men det gør ikke oplevelsen mindre fed.

Det er en smule orwellsk. Op er ned, og nisser er virkelige. Ve den, der lærer sit barn noget andet. Eneste lyspunkt er, at om under tre uger er dette kollektive hysteri, vi kalder julen, heldigvis forbi for denne gang.