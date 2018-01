Forfatter om public service-tv: Jeg vil da ikke betale for, at andre bliver dummere

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Efter at stormen Bodil i december 2013 blæste min antenne ned, har jeg ikke set fjernsyn. Og jeg har ikke savnet det et sekund. Tværtimod har jeg fået frigjort mindst en time hver dag, og min kone og jeg har aldrig talt hverken bedre eller mere sammen.

Men tv og tro, det må altså være folks private sag

I dag kommer nyhederne fra nettet, vejrudsigten ligeså, serier og film leverer Netflix – alt sammen billigere og i en langt mere lødig standard, end DR og TV 2 kan præstere selv i deres bedste øjeblikke.

Hvorfor skal jeg sidde og se to politikere skændes for åben skærm, mens en journalist står og godter sig i midten, når jeg i stedet lidt senere kan nøjes med at læse, hvad den politiske konsensus endte med at blive? Hvorfor skal min vejrudsigt udvides med uvedkommende madindslag og halvtamme jokes, når jeg bare vil vide, om jeg skal have regntøj på i morgen? Og hvorfor skal jeg konfronteres med mit eget raseri over, at de nu i al deres uopfindsomhed bringer ’Matador’ for syvende gang?

Knud Romer opfordrer her i spalterne (14.1.) til, at befolkningen står sammen om at forsvare et kriseramt, utidssvarende og svimlende dyrt DR mod politikernes nedrige anslag.

Om igen, gode herre. At poste flere midler ind i denne lerfodsvaklende kolos vil kun medføre, at man fortsætter slingrekursen i en uendelighed. Lad falde, hvad ikke kan stå.

Lad os i stedet kræve, at der indføres brugerbetaling på økonomiske og publikumsmæssige dødssejlere som DR og folkekirken – ligesom der er det på Netflix og alternative trossamfund – så den svindende skare af proselytter, der benytter tilbuddene, selv afholder udgifterne.

Nej, det er ikke en superliberalist, der taler her. Jeg betaler min skat med glæde og går bestemt ikke ind for brugerbetaling i al almindelighed, hverken for at gå i skole, besøge læge eller låne bøger på biblioteket. Disse tilbud er af almen betydning og blandt grundpillerne i velfærdssamfundet.

Men tv og tro, det må altså være folks private sag. Det føles helt absurd at skulle betale for andre menneskers underlødige underholdning, der gør dem dummere og mere apatiske for hvert minut, de spilder foran skærmen. Og for et mindretals dyrkelse af en 2.000 år gammel overtro, som angiveligt omfatter nedsvælgning af en såkaldt guds søns kød og blod.

Måtte en fremsynet politisk storm blæse disse inderligt overflødige institutioner ud af de offentlige budgetter og give økonomisk råderum til, at vi alle fremover kvit og frit kan køre med busser og tog, gå gratis til tandlægen og kan se en værdig alderdom i øjnene.