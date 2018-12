Irer dropper sit danske statsborgerskab, hvis det kræver et håndtryk: Vi kan ikke give hånd, hvis den ene af os ligger på knæ

Min første handling som dansk statsborger skal ikke være at give afkald på retten til at bestemme over min egen krop.

Jeg er 61 år og kommer fra Irland, og jeg er en af de mange udlændinge, der for tiden søger dansk statsborgerskab. Jeg har for nylig bestået indfødsretsprøven.



Jeg skrev til Indfødsretsudvalget i starten af december for at udtrykke min bekymring over lovforslaget L 80, som vil gøre det obligatorisk for alle nye danske statsborgere at give hånd til repræsentanter for myndigheden.

Jeg har boet i Danmark siden 1981, har været selvforsørgende fra dag 1 og har aldrig modtaget socialhjælp af nogen art. Jeg har arbejdet hårdt, har betalt skat igennem alle årene, har ingen gæld til det offentlige og ingen pletter på straffeattesten. Jeg har altid elsket Danmark og den danske kultur, og det er udelukkende derfor, jeg er blevet her og har forsøgt at gøre Danmark til mit hjem.

Inger Støjberg taler meget om respekt. Men der er respekt, og så er der underdanighed

Jeg er ikke religiøs og giver gerne hånd til alle. Dronning Margrethe gav mig hånden i 2000, da jeg modtog Københavns Universitets guldmedalje, og jeg var meget beæret over privilegiet.

Men efter min mening skal et håndtryk for at være et udtryk for gensidig respekt nødvendigvis være frivilligt. Man kan ikke fremtvinge respekt ved lov. Tanken er efter min opfattelse temmelig udansk.

Jeg har stor respekt for Københavns overborgmester, Frank Jensen, og for hans embede, og jeg giver ham meget gerne hånden under andre omstændigheder. Men jeg har også respekt for mig selv, og jeg har ikke tænkt mig, at min første handling som borger i et demokratisk land skal være at give afkald på noget så grundlæggende som retten til at bestemme over min egen krop.

Derfor vil jeg, hvis dette forslag bliver lov, nægte at give hånd under ceremonien. Og hvis det koster mig mit statsborgerskab, jamen så er det sådan. Det er i så fald ikke prisen værd.



Det har jeg formuleret i et brev til Indfødsretsudvalget, og mit brev blev videresendt til Minister for Integration Inger Støjberg med anmodning om svar. Ministerens svar kom efter nogle dage, og essensen lå i den sidste sætning:

»Hvis man er omfattet af det nye krav om deltagelse i en grundlovsceremoni og ikke under ceremonien vil udveksle et håndtryk med en repræsentant fra kommunen, bliver man ikke dansk statsborger«.

Eftersom min igangværende ansøgning bliver omfattet af de nye regler, bliver jeg derfor sandsynligvis den første person (og forhåbentlig den sidste), der bliver nægtet statsborgerskab af denne grund.

Foto: Privat Billy O'Shea

Nogle vil sikkert mene, at det er en ret triviel sag. Hvorfor kan manden dog ikke bare gå med til det? Hvad er der galt i at give nogen hånden? Sådan gør vi jo her i landet, ikke?

Jo, sådan gør man i Danmark, og det er jeg glad for. I Danmark behandler man hinanden på en ordentlig måde. Inviterer man f.eks. gæster til middag, så tager man naturligvis pænt imod gæsterne ved døren og giver dem hånden. Det er bare almindelig god opførsel.

Men den situation, som regeringen stiller statsborgerskabsansøgere over for, er ganske anderledes. Det svarer mere til, at du sætter et skilt op ved siden af din hoveddør, hvor der klart og tydeligt står: ’Alle skal give mig hånden, ellers falder der brænde ned!’. Gør man det, så tror jeg snart, man ville få et ry i nabolaget for at være lidt af en sær krabat. For det er nemlig ikke sådan, danskerne opfører sig. Sikken en underlig tanke, vil mange mene – at forlange respekt med trusler. Det gør man ikke i Danmark.