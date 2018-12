Chefanalytiker: Vi ser en erosion af folkeskolen brede sig med lukninger, centralisering og et øget tilskud til privatskolerne

I takt med at flere og flere tilvælger privatskolerne, så kan vi se, at antallet af skoler med en blandet elevsammensætning falder. For 10 år siden havde næsten 40 pct. af landets skoler en nogenlunde ligelig fordeling af elever fra alle indkomstgrupper fra top til bund. I dag er det blot 28 pct. af skolerne, der har det.

Skoler, hvor børn fra samfundets top og bund mødes, er sjældnere i dag end for bare ti år siden. Det er bekymrende. Skolen har tidligere været det sted, hvor børn med forskellige sociale og økonomiske baggrunde har mødt hinanden.



Når børn fra forskellige dele af samfundet lever i hver sin boble, vokser forståelseskløften, og vi mister en af grundstenene i vores samfund. Derudover risikerer den øgede opdeling at sætte folkeskolen under et yderligere pres. Når skoleklasserne bliver mere opdelte, så betyder det ikke kun, at de svageste elever ikke kan tage ved lære af de stærke elever. Det betyder også, at nogle skoler og klasser bliver ekstra tunge, og det bliver ekstra svært at få alle med.



Diskussionen om privatskoler har desværre ofte handlet om retten til alternativet til folkeskolen. Men med den udvikling, vi har set de seneste år, så er vi kommet dertil, hvor opdelingen er så stor, at det kan blive svært at finde tilbage.



Med hundredvis af folkeskolelukninger, centralisering og et øget tilskud til privatskolerne fra politisk side ser vi i disse år en erosion af folkeskolen brede sig ud over Danmark. I stedet for at øge tilskuddet til privatskolerne er der behov for at investere i en stærk folkeskole.