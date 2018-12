Studerende: Den danske lov tvinger for første gang til hud mod hud-berøring, og det skræmmer mig

Loven bør beskytte vores ret til at bestemme over vores egen krop helt ud i fingerspidserne, men for at få dansk statsborgerskab, skal man nu give håndtryk til en borgmester.

»Slip min krop!«, lød det bestemt fra min 4-årige datter, da jeg ville give hende et kram midt i legen. Hun slog belærende fast, at det er hende, som bestemmer, hvem som må røre ved hende, og hvornår. Det måtte jeg, lidt overrumlet, give hende helt ret i.

Men sådan er det ikke længere i Danmark. Regeringen vedtager i dag en lov, som pålægger private at tage fysisk kontakt med politikerne. Og det skræmmer mig, både som kvinde, som dansker og som mor.

. Den danske lov tvinger for første gang nogensinde til hud mod hud-berøring.

Jeg mener i den grad, at 2019 bør være året, hvor dansken lærer af svensken

Jeg mener helt grundlæggende, at det er forkert, at vores lov kræver berøring, uanset i hvilken form. Selvfølgelig er der tilfælde i tvangspsykiatrien og undtagelser i politiloven, hvor man med lovens støtte må anvende fysisk berøring. Men i den nye lovændring om grundlovsceremonier handler det om, at man skal have fysisk kontakt for at opnå retten til dansk statsborgerskab.

Det er muligt, at et håndtryk ikke virker som et alvorligt overgreb. Men for mig handler det om, at loven bør beskytte vores ret til at bestemme over vores egen krop helt ud i fingerspidserne.

Jeg bor i Sverige, hvor vi i 2018 fik en samtykkelovstiftning på seksualområdet. Nu er det voldtægt i Sverige at have seksuel omgang uden eksplicit samtykke, også selv om der ikke er vold indblandet. Den første voldtægtsdom, efter at loven trådte i kraft, er faldet.

Jeg har læst dommen, og det føles virkelig godt at vide, at jeg bor i et land, som værner om alles ret til at bestemme over egen krop. Et land, som stiller dem til ansvar, som overtræder andres fysiske grænser og tvinger sig adgang til deres krop og intimsfære.

Som dansker er det underligt at sidde i Sverige og se, at vores danske lovgivning går i den anden retning. Selvfølgelig er der en kæmpe forskel på håndtryk og voldtægt. Men grundlæggende handler det jo om retten til at sætte sine egne grænser og bestemme over sin krop, kys og kærtegn. Og derfor skal symbolpolitiske gestus som håndtryk ikke påtvinges via lov.

Jeg mener i den grad, at 2019 bør være året, hvor dansken lærer af svensken på dette område. Det vil jeg i hvert fald gerne give hånd på.