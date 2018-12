Tidligere formand for Klimarådet: Ministeren er upræcis i sin gengivelse af vores kontroverser

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Klimaminister Lars Chr. Lilleholt skriver 19.12. i Politiken, at han havde to kontroverser med mig, da Klimarådet fremlagde sin første rapport i november 2015. Desværre er ministerens redegørelse upræcis, så her følger nogle faktuelle oplysninger, der forhåbentlig giver læserne et klarere billede af, hvad der er foregået.

Ministeren skriver: »Den ene kontrovers var, at Klimarådet forud for præsentationen af sin analyse af Danmarks internationale klimaposition havde sendt materialet under hånden til medierne, før jeg som minister havde mulighed for at orientere mig i Klimarådets anbefalinger«.

Hertil er at sige, at den omtalte analyse vedrørte rent faktuelle forhold og ikke indeholdt politikanbefalinger af nogen art. Klimarådets hovedrapport 2015 med tilhørende anbefalinger blev fremsendt til ministeren fire dage inden offentliggørelsen.

Delanalysen af Danmarks internationale klimaposition var tænkt som et bidrag til den offentlige debat, hvilket er en af Klimarådets opgaver ifølge klimaloven.

Om den anden kontrovers skriver ministeren: »For at forstå den anden kontrovers skal man vide, at en af Klimarådets opgaver ifølge lovgivningen er, at rådet skal vurdere status på Danmarks opfyldelse af nationale klimamålsætninger og internationale klimaforpligtigelser. På det pågældende tidspunkt havde Danmark ikke en national klimamålsætning på 40 pct. i 2020, som det havde været tilfældet under den tidligere regering. Men Klimarådet valgte ikke desto mindre at give en status på denne målsætning og regne på omkostninger ved at nå dette tidligere mål«.

Det springende punkt er her, hvem der repræsenterer Danmark. Regeringen var ganske rigtigt imod den omtalte 40-pct. målsætning, og ministeren udtalte på et møde med mig stor utilfredshed med, at Klimarådet beskæftigede sig med denne målsætning.

Men på tidspunktet for fremlæggelsen af Klimarådets første rapport var der fortsat et folketingsflertal bag målsætningen. Det benægtede ministeren ikke, da jeg forklarede ham, at det var på den baggrund, at Klimarådet forholdt sig til målsætningen, som er nævnt i bemærkningerne til klimaloven.

Forhåbentlig kan der fremover skabes konsensus om, at det er legitimt, at et uafhængigt Klimaråd kan vælge at omtale klimapolitiske målsætninger, som bakkes op af et folketingsflertal, selvom målsætningen ikke nødvendigvis anerkendes af en siddende mindretalsregering.