Sexolog: Jo, du må gerne være sammen med din venindes eks

I disse for vores kærlighedslivs så trange tider har vi ikke råd til at frede alle de mænd, alle vores veninder har datet. De gode mænd må videre.

Det er gået op for mig, at mange af mine klienter og nogle af mine veninder regner veninders ekskærester som no go. Hvis en veninde har været kæreste eller blot i seng med en mand, så rører man ham ikke. Det er en art venindekodeks, som mange accepterer uden at sætte spørgsmålstegn ved det.

Det gør jeg så nu.

’Urørlig’-kodekset foregøgler nemlig en rest af ejerskab, som ikke bør være der. Den logik gik upåagtet an i min folkeskoletid, husker jeg, men den hører ikke hjemme i en voksenverden. Når et par bryder op, har de ikke længere krav på hinanden.

Forstå mig ret. Jeg er helt med på, at det er problematisk at falde for en mand, som ens veninde stadig har kærestesorg over. Her er det god stil at holde afstand. Sisters before misters, som man siger.

Men en regel om, at alle venindernes gamle elskere, kærester eller flirts er off limits, dur altså ikke. Vi har simpelthen ikke råd til at følge det kodeks blindt.

40 procent af danskerne bor alene. Mange af dem længes efter en partner. Mange kvinder klager over, at ’alle de gode mænd er taget’. Det er selvfølgelig noget vrøvl. Men hvis der er en pulje af mænd derude, som interesserede kvinder går uden om, fordi en kollega, veninde eller bekendt har været i seng med eller stået i forhold til ham tidligere, så kan jeg godt forstå, at udvalget synes ringe.

Mange mennesker leder efter en at elske, og det er ikke så tit, man møder nogen, der føles, som om de passer.

Den mand, din veninde tidligere var sammen med, er jo ikke brugt op – han er nærmere testkørt. Fordi din veninde ikke fik det til at svinge med ham, kan det jo godt være, at du kan. Måske er det netop jer to, der har de komponenter, der skal til for at få det hele til at gå op.

Fra den vinkel er det nærmest et godt tegn, at veninden har været sammen med ham også. Desuden vil jeg mene, at en nær veninde har al mulig grund til at ønske dig held i kærlighed – og at hun med fordel kan arbejde på at gøre sig følelsesmæssigt fri af sin eks, hvis hun ikke allerede er det.

Som altid kan man lige så godt være ærlig fra start. Hvis man er seriøst tiltrukket af en venindes eks, og da især hvis det føles, som om interessen kunne være gensidig, så få svesken på disken i en fart. Før der sker noget som helst mellem dig og manden.

Fortæl veninden, at du føler en tiltrækning, og hør, hvad hun siger. Hvis hun er meget ked af tanken om jer to sammen, så tænk dig grundigt om, før du fortsætter. Mænd er der trods alt mange af, gode veninder kun få.

Selvfølgelig er det en potentielt svær snak, for du kan risikere at minde veninden om noget smertefuldt eller virke illoyal. Men det er du ikke – du er ærlig.

Alternativet er desværre i mange tilfælde, at folk i ren og skær konfliktskyhed har ’hemmelige affærer’ med hinandens eks’er, og det er noget barnligt rod og genererer en masse drama. Udvikler den skjulte forbindelse sig til en seriøs en af slagsen, finder veninden alligevel ud af det, og så har du pludselig været seriøst illoyal, fordi du intet fortalte.

Gode veninder forsøger altid at undgå at konkurrere om mænd. De flirter heller ikke med deres venindes mand bag hendes ryg. Og de starter ikke noget op med en eks uden at fortælle om det.

Men når et par bryder op, så har de ikke længere krav på hinanden. De gode mænd må videre.