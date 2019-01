18-36.000 daglige metropassagerer: Fremtiden for Københavns smukkeste gade er i hænderne på folk, som ikke aner, hvad de har med at gøre

Det virker, som om Gammel Strand stationsplads er et tegnebordsprojekt tegnet af mennesker, der ikke har brugt en uge på at opleve den gade og den plads, de skal udvikle. Men belægningen er bestemt nydelig.

Jeg bor på Gammel Strand, en af Københavns smukkeste og mest solrige gader. Efter seks år med metrobyggeri er guleroden foran vores næser ved at være stor og moden, og snart vil metroen åbne med alle dens herligheder. Derfor blev vi beboere inviteret til orientering ved Københavns Kommune og Metroselskabet for at få information om, hvordan stationspladsen skal se ud.

Københavns Kommune har arkitekter, der tydeligvis er eksperter i belægninger. Vi får at vide, hvordan brosten og bordursten vil ligge i flotte forløb, og får forevist tegninger af et goldt, visionsløst og absolut intetsigende byrum – bortset fra den pæne klassiske belægning.

På mødet fortæller repræsentanten for Metroselskabet, at man i stedet for de 12.000 påstigende daglige passagerer, der var regnet med på Gammel Strand Station, nu forventer 18.000.

»Påstigende«, spørger en deltagende borger, »betyder det, at der også er 18.000 passagerer, der står af?«.

Det ved Metroselskabets repræsentant ikke. Så vi ser på tegninger af dette projekt, som ingen ved om er indrettet efter et flow for 12.000, 18.000 eller 36.000 mennesker. Men uanset hvad er også 18.000 mennesker hver dag temmelig mange.

Metroselskab og Københavns Kommune tørrer gensidigt enhver kritik af på hinanden, og måske er det derfor, der ikke er en eneste vision i pladsens udformning

De fleste af disse passagerer vil komme gående fra Strøget og Højbro Plads. Arkitekterne har derfor i deres visdom lagt cykelstien på det nye Gammel Strand således, at disse 18.000 mennesker skal krydse den – uden nogen form for regulering. Nu er jeg selv i dag cyklist på Gammel Strand og kan blive temmelig utålmodig med de mange turister, der vader rundt ude på gaden som får, og jeg skal hver dag indædt erindre mig selv om, at jeg er nøjagtig lige så fåreagtig forvirret, når jeg selv er turist. Men når vi om et halvt år har omkring 20 mennesker i minuttet i dagens lyse timer, der krydser cykelstien uden nogen fast overgang, kunne jeg godt tænke mig at se den flowanalyse, Metroselskabet påstår at have lavet, der viser, at det er en god ide!

Men går turisterne da ikke på fortovet? Nej, det kan de ikke. Der er nemlig restauranter, cafeer og cocktailbarer, som alle er indbydende, og hvor gæsterne gerne flytter et bord eller et par stole og derved blokerer fortovet. Det har ikke været det store problem, mens metrobyggeriet har stået på, fordi man som regel kan gå på vejbanen, men med stationen bliver det en anden sag. Kommunens repræsentant virker chokeret over, at der ikke er passage på fortovet. »Jamen siger I ikke noget til restauratørerne?«, spørger han. Det gjorde vi måske for en fire-fem år siden, men problemet er blevet permanent, og desuden er det rart at se folk hygge sig med hinanden. Heller ikke det aspekt har de gode arkitekter tænkt over; det virker faktisk, som om Gammel Strand stationsplads er et tegnebordsprojekt tegnet af mennesker, der ikke har brugt en uge på at opleve den gade og den plads, de skal udvikle. Men belægningen er bestemt nydelig.