Direktør i Innovationsfonden: Chancen for bevillinger øges, hvis man faktisk søger

Under overskriften ’Danmark sjofler forskningen i Arktis’ argumenterer forskergruppen i Hindsgavl-processen 24.1. for, at Danmark ikke prioriterer arktisk forskning.

Kronikkens forfattere påstår ydermere, at Innovationsfonden ikke finansierer forskning, og at fokus næsten udelukkende er på innovation og produktudvikling. Det er ikke korrekt. Fondens bevilling til investeringer i 2019 er ca. 1,5 mia. kr. Heraf er godt 723 mio. kr. afsat til strategisk og udfordringsdrevet forskning, og ca. 765 mio. kr. var afsat til teknologiudvikling og innovation.

Det arktiske områdes rolle i fremtiden er uden tvivl af stor betydning for Danmark og Rigsfællesskabet

Kronikkens forfattere ser gerne, at Danmark genoptager sin position som ledende inden for forskning og udvikling i Arktis. Uden at vurdere, hvorvidt Danmark er eller ikke er ledende i øjeblikket, vil jeg understrege, at Innovationsfonden er sat i verden for at investere i at opdyrke ideer, viden og teknologi til værdi for Danmark. Der kan være mange gode grunde til at investere offentlige forsknings- og innovationsmidler i Arktis.

Så længe projekterne har udsigt til gennem forskning, nye teknologier og innovative løsninger at løse konkrete samfundsudfordringer og/eller skabe vækst og beskæftigelse, ser Innovationsfonden meget gerne ansøgninger, der har det arktiske område som fokus.

Men vi har gennem årene faktisk allerede fået en del ansøgninger på det arktiske område. Alene de senere år har Innovationsfonden bevilliget 43 mio. kr. til projekter, der vedrører Grønland og Arktis. Interessant nok har disse ansøgninger samme succesrate som ansøgninger på andre områder.

Hvad enten det drejer sig om udvikling af kunstig intelligens til lokalisering af råstoffer i det grønlandske undergrund, en ny turismestrategi, ubemandede droner til overvågning af gletsjere eller om satellitbaserede løsninger til overvågning af issituationen på land og til vands, har Innovationsfondens midler styrket forskning til gavn for både Danmark og Grønland.

Forskning og Innovation er, som forfatterne selv påpeger, »en fredelig måde at markere sig på, som også har et samfundsnyttigt afkast i form af større viden og forståelse«.

Innovationsfonden ser i evalueringen af ansøgninger på ansøgningernes forskningskvalitet, den værdi, projektet tilfører Danmark, og projektets mulighed for succes. Derved vil jeg opfordre forskerne bag Hindsgavl-processen om at tage en dialog med os. Muligheden for at få bevilling fra os øges nemlig ved at søge.