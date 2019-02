Direktør hos Microsoft: Arbejdsgange i den offentlige sektor skal måske laves helt om, hvis den skal være klar til kunstig intelligens

Digital transformation kræver, at vi skaber helt nye måder at arbejde på. Og det er vi langtfra i mål med.

Danmark har alle muligheder for at blive førende inden for kunstig intelligens, som regeringen har ambitioner om.

Jeg er hver dag i dialog med offentlige ledere i både stat, region og kommune. Her oplever jeg stor nysgerrighed og appetit på kunstig intelligens, men samtidig er det min klare opfattelse, at mange forudsætninger endnu ikke er på plads for at nå i mål med regeringens ambition. Det skyldes især, at mange offentlige ledere lige nu ikke ved, hvordan de skal udnytte potentialerne ved kunstig intelligens.

Det er naturligt, at offentlige myndigheder starter med at automatisere sagsgange og samkøre systemer ved hjælp af ny teknologi. Men reel digital transformation kræver, at vi ikke bare sætter strøm til gamle processer eller effektiviserer forældede systemer. Digital transformation kræver, at vi skaber helt nye måder at arbejde på. Og det er vi langtfra i mål med.

Det bekræftes også af en netop offentliggjort rapport om kunstig intelligens i den offentlige sektor, som Microsoft har udarbejdet på baggrund af interviews med 25 offentlige ledere. 92 procent af lederne i analysen mener ikke, at de har nok viden om, hvordan de skal forløse potentialerne ved kunstig intelligens, selv om samme andel vurderer, at kunstig intelligens kan lette opgavepresset i den offentlige sektor.

Flere offentlige ledere anser nulfejlskulturen i den offentlige sektor som en barriere for at drive reel innovation

Der er tre helt fundamentale barrierer, der skal imødekommes, hvis vi både skal højne vidensniveauet hos de offentlige ledere og nå regeringens ambitioner.

For det første har den offentlige sektor ikke de samme muligheder for at arbejde systematisk med innovation og investere mange penge i processen, som det er tilfældet i de private virksomheder. Men der er stadig mulighed for at lære af de bedste. Det kræver, at de offentlige ledere ikke ser samarbejdet mellem offentlige og private aktører som en kold overførsel af ydelser og kontanter mellem en opdragsgiver og en leverandør, men i højere grad som en overførsel af viden og erfaringer. En overførsel, som kan hjælpe den offentlige sektor med at skabe de bedste løsninger. Det samarbejde bør opprioriteres markant.

Det andet er nulfejlskulturen, som jeg oplever, at flere offentlige ledere ser som en barriere for at drive reel innovation. Frygten for at fejle er større end modet til at innovere. Det er forståeligt, når man tænker på de konsekvenser, som offentliggjorte fejl kan medføre: dårlig presse, samråd og endda politiske næser. Men i bund og grund er risikoen ved denne kultur også, at den kan dræbe innovationslysten.

Det tredje punkt er de traditionelle udbudsprocesser, som tilsiger, at man definerer et problem og får leveret en løsning af en leverandør. Jeg mener, at vi skal diskutere den tilgang, fordi den hverken understøtter digital transformation eller innovation. Udbudsprocesserne understøtter ikke den logiske måde at arbejde med kunstig intelligens: ved at tænke stort og starte småt.

Så mens vi venter på regeringens første danske AI-strategi, er der grund til at overveje, om den offentlige sektor reelt er gearet til at tage kunstig intelligens i brug.