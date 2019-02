Martine gik på produktionsskole: Mange tror, vi er dumme og dovne og smidt det sidste sted, hvor der er overskud til os

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Til sommer forsvinder produktionsskolen, som vi kender den, og den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) træder i kraft. FGU’s primære mål er at forberede elever til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme ud på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at man skal have boglige timer og dermed mindre tid i værkstederne.

Jeg er bekymret for, at FGU taber nogle af de unge, som jeg har oplevet, at produktionsskolen har omfavnet og bygget op, når fokus på den personlige og kreative udvikling mindskes til fordel for den boglige udvikling.

Jeg oplever, at mange har en idé om, at produktionsskoleelever er dovne, dumme unge, der bliver smidt hen på det sidste sted, hvor der er overskud til dem – produktionsskolerne. Men det er ikke sandheden. Jeg har gået på produktionsskole, og jeg fik gode karakterer i folkeskolen og er altid blevet erklæret uddannelsesparat.

Jeg begyndte sågar på et gymnasieforløb, før det gik op for mig, at der faktisk findes andre veje. Jeg kunne muligvis godt have afsluttet min gymnasietid, men jeg manglede motivation og lyst.

Jeg var kørt fuldstændig træt i skolesystemet og karakterræs, men på daværende tidspunkt vidste jeg ikke, at der var andre muligheder end det almene gymnasium. Efter fire måneder på gymnasiet droppede jeg ud og begyndte at undersøge andre muligheder, og der faldt jeg over en produktionsskole, hvor jeg startede med det samme.

I de seks måneder, jeg gik på produktionsskole, lærte jeg ikke dansk og matematik. Til gengæld lærte jeg en masse nye sider af mig selv at kende. Jeg lærte at tro på mig selv og stå på egne ben, jeg blev en bedre ven og jeg lærte, at det at tage initiativ, at gøre sit bedste og at udvikle sig er mindst lige så vigtigt som facit.

Jeg fik lyst til at producere ting, dygtiggøre mig og deltage engageret i det arbejdsfællesskab, som produktionsskolen er. Samtidig lærte jeg at tage ejerskab over min egen trivsel. Mit personlige velvære blev for første gang en sag, som jeg følte opbakning til at tage seriøst, både fra lærere og ledelse.

Og tænk engang, jeg er begyndt på en gymnasial uddannelse igen. Denne gang med lyst, overskud og forbedret selvværd. Er det ikke nogle væsentlige egenskaber? Naturligvis er det vigtigt at kunne skrive og regne, men der er nogle kæmpe værdier i den personlige udvikling, som jeg er nervøs for bliver glemt i FGU.

Jeg har venner, bekendte og gamle klassekammerater, som fortæller, at deres produktionsskoletid fik dem ud af misbrug, ensomhed og endda selvmordstanker. Det er vigtigt at have noget at stå op til, og for mange har det været produktionsskolernes trygge rammer.