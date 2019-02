Socialt udsatte udskriver valg i morgen – og stiller selv op: »Det er modige mennesker, der tør stille sig til skue, tør tage den stemme, som så længe har være tavs«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Der er en gruppe borgere i Danmark, vi meget sjældent hører fra. Forskerne anslår denne gruppe til at rumme mellem 4 og 7 procent af befolkningen. Det er dem, vi kalder de ’socialt udsatte’, de sårbare eller de skæve eksistenser. De har ikke nogen stærk organisation, der taler deres sag. Der er meget få politikere, der prioriterer dem. Du hører sjældent om dem, især i politik, og du har sikkert aldrig set dem på valgplakaterne eller i valgvideoer. Det vil vi gerne lave om på.

Socialt udsatte borgere bliver sat på dagsordenen og får med kampagnen et talerør og et ansigt

Fra i morgen og de næste uger frem vil du kunne se dem rundt om i det københavnske bybillede. På valgplakater over hele byen kan du se mennesker i øjnene, der er trætte af politisk at blive fejet ind under gulvtæppet. Det er ikke tal på et regneark, men mennesker af kød og blod, det drejer sig om. Det er modige mennesker, der tør stille sig til skue, tør tage den stemme, som så længe har være tavs. Og nu siger de fra. Fra, over for at føle sig marginaliserede og stigmatiserede i et samfund, der ikke tager dem alvorligt. Fra, over for at blive gemt væk. Fra, over for at råbe for døve øren. Fra, over for at blive degraderet til tal i et regneark.

Den konkrete anledning til, at 12 borgere ’opstiller til valg’ i en social valgkamp, er, at deres faste anker i et kaotisk gadeliv, værestedet ’Gang i Gaden’, er lukningstruet. Men de kæmper også en større sag. Væresteder og sociale initiativer som ’Gang i Gaden’, løfter en vigtig opgave, ikke kun for den enkelte bruger, men for samfundet.

Forskere peger på, at socialt udsatte udgør en stor samfundsmæssig udgift, ikke kun i socialsektoren, men også i sundhedssystemet. Alligevel er det borgere, der generelt har en meget kortere middellevealder end resten af befolkningen, og som ikke får den behandling, de har behov for.

En rapport fra Vive anslår, at man gennem håndholdt og individuel støtte i hverdagen kunne sikre, at denne gruppe borgere ville få en mindre kaotisk hverdag og i sidste ende belaste samfundet mindre. Det er den type støtte, ’Gang i Gaden’ og andre sociale initiativer yder.

Ved at fokusere indsatsen på den enkelte borger med støtte, der omfavner de komplekse problematikker, disse udsatte lever med, kan samfundet spare penge på mange af de andre velfærdsmæssige ydelser, der bliver brugt nu. Disse lappeløsninger skruer op for udgifterne og får de udsatte borgere til at føle sig stigmatiserede og uden for samfundet.

Det kan altså i høj grad betale sig at investere i væresteder, men alligevel er ’Gang i Gaden’ og andre tilsvarende steder lukningstruede. Det er altså ikke bare en menneskelig, det er også en samfundsmæssig fejlinvestering.

Fremfor at lukke tilbud som ’Gang i Gaden’ burde vi åbne flere. Med kampagnen ’Ta’ vores parti’ sætter Settlementet og ’Gang i Gadens’ brugere fokus på de borgere, der ofte bliver overset. Socialt udsatte borgere bliver sat på dagsordenen og får med kampagnen et talerør og et ansigt.

Det er et opråb til byens borgere om at støtte ’Gang i Gaden’. En opfordring til, for en gangs skyld, at ta’ vores parti!