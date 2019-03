Landbrug & Fødevarer: Vi har evnen og dermed pligten til at blive verdens klimaduks

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Forleden var vi på besøg hos en mælkeproducent i Vestjylland. Det var en helt almindelig mælkeproducent med et par hundrede køer gående i en moderne stald med malkerobotter, sengebåse og solidt gennemtræk af frisk luft.

Køerne hos landmanden var af den sortbrogede danske malkerace. Altså den helt klassiske sorte og hvide ko, som vi alle kender fra marker og stalde rundt om i Danmark.

Det er der ikke noget ualmindeligt i. Men historien om den sortbrogede danske malkerace er faktisk unik. Den er nemlig en klimaeffektiv ko. Over de seneste 30 år er den gennemsnitlige mælkeydelse pr. ko steget med mere end 100 procent, og når den ikke længere giver mælk, så bliver kødet til mad, og huden til læder.

Intet går med andre ord til spilde, og det er godt for klimaet.

Bæredygtige løsninger vil finde vej til nationer i hele verden og dermed gøre en verden til forskel

Og det er ikke tilfældigt, at det forholder sig sådan. Den klimaeffektive danske ko er et udtryk for det målrettede arbejde, der gør dansk landbrug til et af de mest moderne og progressive i verden. Gennem mange års forskning og avlsarbejde har vi udviklet råvarer til fødevareproduktion af så høj en kvalitet, at det efterspørges i hele verden.

Det gælder ikke kun for malkekøer. Det gælder også for grise og for planteproduktion. Udbyttet på en dansk hvedemark er steget med 22 procent de seneste 30 år, fordi dansk landbrug har arbejdet målrettet på at sikre et højere udbytte på hvert eneste lille strå.

På den måde kan vi nemlig producere mere med mindre – hvilket er den helt rigtige vej at gå, hvis man skal følge tænketanken Concitos anbefalinger, der går ud på, at hvis vi skal producere fødevarer så klimaeffektivt som muligt, så har vi brug for en ressourceeffektiv produktion, der giver det højest mulige udbytte på det mindst mulige areal.

Men uanset hvor langt dansk landbrug måtte være i relation til klodens klimaudfordring, er vi ikke i mål. Det er velbeskrevet, at den globale fødevareproduktion anses for at være en af udfordringerne, hvis klimaambitionerne skal indfries. For uagtet, at vi i Danmark har en klimaeffektiv ko, så bøvser den stadig.

De udfordringer tager vi meget alvorligt i den danske fødevareproduktion. Også fordi vi selv mærker de forandringer, som klimaændringerne fører med sig.

Vi oplever større udsving i vejrliget end tidligere. Sommerens tørke og forrige års ualmindeligt våde efterår er eksempler på det, om end de ikke kan isoleres til udelukkende at være en konsekvens af et forandret klima. Og ser vi ud på markerne, kan man i dag få øje på flere majsmarker, end man kunne for 20 år siden, fordi den gennemsnitlige temperatur er steget.

Ser vi ud over egen landegrænse, er de ekstreme vejrforhold kun tydeligere, og de smeltende gletsjere og stigende vandstande får alarmklokkerne til at ringe verden over.

Alvoren er ikke at tage fejl af. Løsningerne kommer ikke af sig selv.

Derfor tager vi i dag et historisk skridt. Som et af de første store fødevareproducerende lande har vi vedtaget en vision om, at vores fødevareerhverv skal være klimaneutralt senest i 2050. Hele vejen fra jord til bord og med samme eller større produktion.

I et partnerskab med Danmark vil vi bidrage til FN’s verdensmål om at begrænse sult og samtidig vise omverdenen, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion.

Og hvorfor så det?

For det første vil vi være en del af løsningen. Ja, vi mener faktisk, at vi har en forpligtelse til at være det. Den globale fødevareproduktion efterlader et væsentligt klimaaftryk, og efterspørgslen på mad er stigende.

I 2050 vil verden være befolket af næsten ti milliarder mennesker. Det betyder blandt andet, at verden i 2050 skal producere knap en milliard tons mere korn om året, end vi gjorde i 2005.

Og ser man på forventningerne til, hvor meget kød der vil blive spist i fremtiden, så vurderer FN’s Landbrugs- og Fødevareorganisation, FAO, at hvor der i 2005 blev efterspurgt 258 mio. tons kød, så vil der i 2050 være brug for 455 mio. tons kød årligt.

Det skyldes blandt andet, at det heldigvis lykkes verden at løfte flere og flere mennesker ud af fattigdom, og det er forståeligt, at kødforbruget stiger, i takt med at befolkningen får flere penge mellem hænderne og en bedre levestandard. Det kan man ikke bebrejde dem, ligesom der er gode ernæringsmæssige grunde til at have kød som en del af sin kost.

Men det betyder, at vi er nødt til at tænke mere over klimaeffektiviteten af det kød, der spises.

Det uansvarlige i den situation ville være at begrænse dansk fødevareproduktion og overlade den stigende efterspørgsel til lande med en mindre klimaeffektiv fødevareproduktion. Det vil muligvis se godt ud i Danmarks nationale og relativt beskedne klimaregnskab, men Moder Jord kender ingen landegrænser. Derfor må og skal ambitionsniveauet være højere, og derfor skal vi finde globale løsninger.

Vi er allerede ekstremt stolte af de fødevarer, som bliver produceret i Danmark. Og med god grund. Vi er innovative og klimaeffektive. Vores fødevarer er noget af det bedste, der produceres i verden – både når det gælder bæredygtighed, kvalitet, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd.

Men selv om vi producerer noget af det bedste i verden, betyder det ikke, at vi ikke kan blive endnu bedre. Og det er vores ambition, at vi også fremover skal bære den grønne førertrøje, når det gælder om at producere klimaeffektive fødevarer.