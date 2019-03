Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Red Barnet om deling af krænkende indhold: Vi skal skabe empati hos de unge, som har svært ved at sætte sig i den krænkedes sted

For at gøre os i stand til at hjælpe unge, som bliver krænket, og forebygge de krænkende delinger, må vi se digitale sexkrænkelser som et fænomen, der ikke bare har med enkelte individer at gøre.