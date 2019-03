Landsformand for DF Ungdom: Topskattelettelser og skåret velfærd gør Nye Borgerlige til Danmarks førende Lamborghini-parti

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Startskuddet til valgkampen har lydt. Debatten, duellen eller duetten, som mange har ventet på: Mødet mellem Kristian Thulesen Dahl og Pernille Vermund har trukket overskrifter, der hver især forsøger at ræsonnere sig frem til en vinder og en taber.

Men det svarer til at spørge, om et tordenskrald er højere end Rundetårn. Kristian Thulesen Dahl kunne ikke vinde den kamp; det var en fight mellem mand og kvinde – det etablerede mod initiativet. En forståelse for mandaternes logik stødte an mod drømmescenarierne. Kort sagt var det mødet mellem det gamle og det nye.

En sådan debat er for let for Vermund at vinde. Den var udfordrende - bevares – men selveste udfordrer Vermund kan ikke stilles til ansvar for nogle af hendes myter, påstande og udsagn. Og jeg tillader mig at stille mig i alvorlig opposition til Vermunds tyndslidte argument om, at Dansk Folkeparti svigtede sit ansvar, da flygtninge gik på motorvejene i 2015. Det bliver også næsten for gennemskueligt, at Nye Borgerlige er dannet af ordets selvopfyldende profeti. For da Vermund sprang De Konservatives trygge rækker, havde hun intet fodfæste i udlændingedebatten. Lad os dykke lidt ned i historien.

Designer arkitekten fra Nordsjælland sin økonomiske politik på samme måde, som hun gør med udlændingepolitikken?

»Værdipolitisk ligger vi tæt på DF. Vi er ikke for lukkede grænser, men vi er for en restriktiv indvandringspolitik«, sagde det nystartede parti 28. september 2015 i Berlingske og forsatte: »Danmark skal tage imod FN’s kvoteflygtninge. Krigsflygtninge skal hjælpes i nærområder. Danmark skal i princippet være åbent for indvandring, men indvandrere skal sorteres efter kundskaber og oprindelsesland. Periodevis grænsekontrol«.

Kald mig bare skeptisk eller gammelklog, men jeg har svært ved at se, hvordan åbne grænser havde begrænset flygtningestrømmen, da den var størst i sommeren 2015. Og fra mit synspunkt ville modtagelsen af kvoteflygtninge og ’sorteret indvandring’ næppe have sat en grænse for migrationen og skærmet om det Danmark, hun vil levere videre til sine tre drenge. En politik hun nu har designet og strammet for at nå de magiske 2 procent.

I debatten mellem Vermund og Thulesen Dahl kom vi også ind på Nye Borgerliges økonomiske politik. En afskaffelse af topskatten, afskaffelse af selskabsskatten og så en markant nedsættelse af beskatningen af aktiespekulation for de højeste indkomster. Dermed har partiet vel overhalet Liberal Alliance indenom og markeret sig som det førende Lamborghini-parti i Danmark.

De bedst stillede kommuner skal ikke betale så meget til de dårligere stillede, og dermed vil man lade de fattige kommuner i stikken på bekostning af de rige. Det ender i en politik, der vil gå hårdt ud over velfærden i de kommuner, hvor folk ikke tjener så meget. En politik, der virkelig vil udfordre sammenhængskraften i vort land og smadre det velfærdssamfund, vi ofte bryster os af ude i verden.

Tag bare diskussionen om folkeskoler, som Nye Borgerlige vil gøre selvejende: væk med tankegangen om, at direktøren og kassedamens børn kan møde hinanden til glæde for sammenhængskraften, som vel er en af de helt store grunde til, at vi er en af verdens lykkeligste folk. Det vil partiet nu skylde ud med badevandet, ligesom med hjemmeplejen, som skal privatiseres, og så ved vi jo godt, hvem der får glæde af det, nemlig dem, der allerede nyder deres gode alderdom, mens de, der ikke har så meget, bliver efterladt slukøret med vakuumpakket mad og et bad hver tredje uge.