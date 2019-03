DSU-medlem: Britt Bager er med sin kritik af Mette Frederiksen med til at legitimere krænkelser i ungdomspolitik

Jeg er blandt de unge kvinder, der oplevede en sexistisk kultur i DSU, men jeg har altid følt at moderpartiet stod bag os, derfor ønskede jeg ikke at stå frem. Før nu.

De seneste uger har der været meget fokus på krænkende adfærd i de politiske ungdomsorganisationer. I den forgangne uge har også min egen organisation været i mediernes søgelys, da den egentlige årsag til, at DSU’s daværende formand, Lasse Quvang Rasmussen, gik af i 2017 kom frem.

I fredags gik DSU derudover i pressen med en historie fra 2015, hvor en række ledende mandlige medlemmer af DSU havde skrevet grove sexistiske kommentarer om de kvindelige medlemmer af hovedbestyrelsen i en privat facebooktråd.

Jeg er en af de kvinder, der er omtalt med navn i tråden, og jeg er samtidig en af de fem kvinder, som i 2017 sendte en mail til DSU’s hovedbestyrelse, hvor vi redegjorde for vores grænseoverskridende oplevelser med den daværende formand.

Jeg var bange for, at politiske modstandere kunne finde på at udnytte vores oplevelser til at sætte Socialdemokratiet i et dårligt lys

Det har været vigtigt for mig og de øvrige involverede kvinder at holde sagen uden for mediernes søgelys – et ønske, som både ledelsen i DSU og Socialdemokratiet har respekteret.

Når jeg alligevel står frem nu, skyldes det Britt Bagers og Venstres usmagelige angreb på Mette Frederiksen.

I et blogindlæg på TV2.dk i fredags kritiserer Bager, som er politisk ordfører i Venstre, at Mette Frederiksen ikke går i brechen for de krænkede kvinder og tager afstand fra krænkelserne. Siden er indlægget blevet delt på Facebook og Twitter fra både Britt Bagers egne profiler og fra Venstres officielle profiler.

I stedet for at slå politisk mønt og forsøge at score point på de her forfærdelige sager, som har ramt et bredt spektrum af de politiske ungdomsorganisationer, burde Britt Bager være sit ansvar og sin position bevidst og fremme muligheden for, at andre kan stå frem, hvis de oplever noget lignende.

Mit ønske om at holde sagerne ude af mediernes søgelys bundede i, at jeg var tryg ved den måde, hvorpå sagerne blev håndteret.

Hele vejen igennem processen har jeg følt at DSU’s nye ledelse med Frederik Vad Nielsen i spidsen, har lyttet og respekteret mine ønsker, og jeg har vidst, at også ledelsen i Socialdemokratiet stod bag os.

Jeg frygtede samtidig, hvordan medierne og folkedomstolen på Facebook ville omtale mig og de andre kvinder, hvis vi offentliggjorde historien. Jeg var bange for, at politiske modstandere kunne finde på at udnytte vores oplevelser til at sætte Socialdemokratiet i et dårligt lys frem for at behandle det med den respekt, som sagerne fortjener.

Venstre har med Britt Bager i spidsen bekræftet den frygt. Dermed er Bager indirekte med til at legitimere krænkelser i ungdomspolitik og gøre det sværere for kvinder som mig at stå frem med vores historier.