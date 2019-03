S-ordførere: Venstre er velfærdssamfundets bulldozer

Det er tydeligt, at det ikke er Venstres primære interesse at styrke velfærdssamfundet

I Altinget udtaler Lars Løkke Rasmussen: »Ser man tilbage på de seneste 20 år, har Venstre spillet rollen som velfærdsstatens hovedarkitekt«. Løkke nævner sundhed, arbejdsudbudsreformer, efterløn, dagpenge og kontanthjælp som områder, hvor Venstre har sat sit fingeraftryk på vores velfærdssamfund. Men de fleste vil nok nikke genkendende til, at udviklingen i den offentlige sektor i de seneste to årtier er gået mod centralisering, bureaukratisering og besparelser.

For eksempel er en af Løkkes største bedrifter i den seneste regeringsperiode indførelsen af massive besparelser på den borgernære velfærd. Besparelserne har fået den smarte betegnelse omprioriteringsbidrag. Ordet efterlader én med det indtryk, at mens man sparer, er der noget andet, som bliver opprioriteret. Problemet er bare, at det har været svært at få øje på, hvad der konkret prioriteres. For der omprioriteres ikke midler fra en del af den offentlige sektor til den anden. Nej, der omprioriteres fra fælles velfærd til samfundets rigeste.

Selv om vi bliver flere ældre og flere børn, så vil Venstre kun sikre penge til én ældre, hver gang der kommer to nye

Alt imens den offentlige sektor udhules, letter V-LA-K-regeringen afgiften på biler og fly. Løkke nævner selv sundhed som en af forklaringerne bag arkitektbeviset. Og han praler af, at der er kommet 1 ekstra sygeplejerske om dagen siden 2001, undtagen om søndagen. Men sandheden er, at der er kommet 150 færre sygeplejersker på sygehusene, siden Løkke kom til i 2015. Det svarer til, at der hver søndag er blevet fyret en sygeplejerske, undtagen i skolernes sommerferie. Kigger man videre i tallene, så har Løkkes indgreb ført til centralisering og sygehuslukninger. Siden 2007, hvor Løkkes strukturreform indledte centraliseringen, er antallet af sygehuse faldet fra 76 til 56. Med andre ord bliver det mere og mere tydeligt, at Venstres primære interesse ikke er at forbedre vores offentlige sektor.

Men Løkke nævner også arbejdsudbudsreformer som en af sine bedrifter. Og det er det da også en stor bedrift, hvis det handler om at fjerne både tæppe, gulv og fundament for en række mennesker. Efterlønnen er et godt eksempel. Vi havde med efterlønnen en ordning, som sikrede en værdig tilbagetrækning for nedslidte danskere. Og som har givet deres liv og helbred til opbygningen af vores samfund. Med velfærdsaftalen fra 2006 fremtidssikrede et bredt flertal i Folketinget efterlønsordningen.

Pointen var, at man skulle lade pensionsalderen stige, i takt med at vi lever længere. Men det var en forudsætning ved aftalen, at efterlønnen bestod, så de nedslidte danskere ikke skulle arbejde længere og længere, når kroppen havde givet op. Men Venstre brød imidlertid forliget og indgik en ny aftale i 2011, der betød, at efterlønnen de facto blev afskaffet. Og nu vil de ikke være med til at indføre en differentieret pensionsalder, som skal fikse de sætningsskader, de selv er skyld i.

Og vi kunne fortsætte. For historien er den samme med dagpengene. Dagpengeperioden forkortedes fra 4 til 2 år, så en stor gruppe af danskere blev tabt på gulvet. Og på tilsvarende vis har kontanthjælpen været genstand for arkitektens ombygninger. Senest med et loft, som er så lavt, at der ikke plads til at stå oprejst under det. Var Løkke virkelig velfærdsstatens hovedarkitekt, havde han bygget et solidt værn, som giver læ og ly til de mennesker, der mister deres arbejde. I stedet går de nu rundt i et håndværkertilbud og yder hver dag en stor indsats for at få det bedste ud af det. En mere passende titel til Venstre vil derfor være ’velfærdsstatens bulldozer’.

For det er i hvert fald, hvad der venter danskerne, hvis de efter næste folketingsvalg sætter deres kryds ved en blå regering. Venstre vil nemlig ikke lade det offentlige forbrug følge demografiens udvikling. Det vil sige, at selv om vi bliver flere ældre og flere børn, så vil Venstre kun sikre penge til én ældre, hver gang der kommer to nye. Men man kunne også gøre noget andet.