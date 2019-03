BUPL: Vi har ikke råd til, at politikerne presser dygtige ledere ud af daginstitutionerne

Det gør vi sandelig også. Ledere landet over kommunikerer med forvaltningen, forsøger at påvirke rammer og ressourcer inden for organisationen, giver embedsmændene faglig feedback, inviterer lokale politikere ud i virkeligheden i institutionerne.

Men det er som at slå i en dyne. Hvis vi skal udvikle kvaliteten på børneområdet – og det skal vi – så kræver det, at politikere i både kommuner og Folketing begynder at lytte til de pædagogfaglige ledere, som hver dag forsøger at få enderne til at nå sammen, selv om det er tydeligt, at det mange steder er umuligt.

Ledere, som loyalt forsøger at udvikle organisationen ved at pege på, hvad der er nødvendigt for at løse kerneopgaven. I stedet for at udnytte vores store engagement for at få det hele til at hænge sammen, burde politikerne lytte og handle.

Så længe vilkårene er, som de er, får vi også en kæmpe udfordring med at rekruttere de dygtige ledere, som både vi og regeringen mener, der er brug for i fremtiden.

Det store spørgsmål er, hvor mange fagligt dygtige og engagerede pædagoger og ledere, vi som samfund skal slide op, før politikerne investerer det nødvendige i børneområdet.