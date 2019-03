Næstformand i 3F: Kortuddannede og lavtlønnede får systematisk ringere behandling på landets sygehuse

Derfor steg forskellen i behandlingskvalitet mellem de bedst og de værst stillede patienter i den undersøgte periode; forskellen blev ifølge analysen fordoblet. De sundhedsmæssige konsekvenser er da også iøjnefaldende: Forskerne konstaterer en markant forskel på andelen af genindlæggelser inden for 30 dage, og dødeligheden 1 år efter er klart højere for de patienter, som har fået den dårligste behandlingskvalitet.

Forskernes konklusion er kontant og opsigtsvækkende:

»For patienter med hjertesvigt ser vi altså, at såfremt man kunne give alle patienter samme behandling som den bedste gruppe, ville dødeligheden kunne reduceres markant, ligesom andelen af patienter med behov for akut genindlæggelse inden for 30 dage kunne reduceres«.

Registeranalysen dokumenterer således, at veluddannede hjertepatienter med solide indtægter får den bedste behandlingskvalitet på de danske hospitaler. Mens kortuddannede hjertepatienter med lav husstandsindkomst får den ringeste behandling med forhøjet risiko for hurtig genindlæggelse og dødsfald inden for det første år.

Tilsvarende forskel finder forskerne blandt over 90.000 apopleksipatienter, der i perioden 2007-16 har været ramt af hjerneblødning, slagtilfælde mv. Også her leveres den bedste behandlingskvalitet til patienter, der oftest har høj husstandsindkomst og mere uddannelse end grundskolen. Mens den ringeste behandling leveres til patienter, der oftest har lav husstandsindkomst og grundskolen som sidste uddannelsesstation.

For apopleksipatienterne konstaterer forskerne også en øget risiko for død – både på helt kort sigt og inden for det første år – for patienter, der har modtaget den ringeste behandling. En forskel, der tilmed øges i den periode, man har gransket.

Jeg finder analysens delkonklusioner både chokerende og uacceptable: At uddannelse og indtægt kan have så klar betydning for den behandlingskvalitet, som flere patientgrupper får på danske hospitaler, og for patienternes overlevelseschancer og risikoen for genindlæggelse.