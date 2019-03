Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Clara fik brystkræft som 20-årig: Jeg blev tabt af samfundets økonomiske sikkerhedsnet

Jeg og mange andre har ingen mulighed for økonomisk støtte, når vi som hjemmeboende bliver ramt af sygdom i en ung alder. Kan det virkelig passe, at vi skal søge private fonde for at undgå at bruge vores små opsparinger?