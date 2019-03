DIF svarer på kritik: Idræt og kanoture kan faktisk hjælpe veteraner med ptsd

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Under overskriften ’De mest udsatte veteraner svigtes’ kunne man i Politiken i sidste uge læse en hård kritik af den nuværende veteranindsats.

Jeg er enig i, at vi i Danmark kan blive endnu bedre i vores arbejde med at rehabilitere vores skadede veteraner. Men når det er sagt, så er vi nået ufatteligt langt siden 2010, hvor Danmarks første veteranpolitik blev offentliggjort.

Modsat talsmanden for Veteranalliancen, Claus Stenberg, mener jeg ikke, det ville være nogen god beslutning for veteranarbejdet at favorisere nogle – de mest udsatte – frem for andre. I Danmark har vi jo heller ikke et samfund, der fravælger at behandle prostatakræft, fordi mennesker med lungekræft har det meget værre.

Mange veteraner står i dag uden for et fællesskab grundet enten fysiske eller psykiske skader. Mange aktiviteter er nemlig ikke er tilrettelagt, så de imødekommer deres omstændigheder.

Størstedelen af skadede veteraner lider af diagnosen ptsd (posttraumatisk stresssyndrom, red.), samt følgesygdomme som social angst og depression. Det har den konsekvens, at mange isolerer sig i hjemmet og i ekstreme tilfælde helt vender samfundet ryggen.

Det betyder, at de er afskåret fra livsvigtige, sociale stimuli: De mangler et fællesskab og mennesker at spejle sig i. Det at være social er et grundvilkår, hvis en person skal trives.

I DIF Soldaterprojekt er alle velkomne, og vores engagement i den enkelte veteran er aldrig defineret af mén-grad ud fra farvekoder: rød som mest skadet, gul som delvist skadet og grøn som velfungerende.

Til trods for at vi ikke opererer med farver, så har vi i vores nuværende projekter både med gule og røde skadede veteraner at gøre. Vi tror nemlig på, at hver og én, som vi får hjulpet i en rigtig retning, har en massiv indflydelse på den samlede gruppes sundhed.

Ptsd starter en nedadgående spiral, som kan sende den enkelte veteran ud på kanten af samfundet. Det er derfor alfa og omega, at de trygge fællesskabsoplevelser i den lokale forening eller ture i kanoen kan agere løftestang for, at den enkelte igen finder mening og mål i hverdagen.

Når veteraner deltager i idrætsprojekter, kan det være første gang i flere år, at de oplever at være sociale. De genopdager således egenskaber hos dem selv, de troede var tabt. Mange udtaler også, at de i aktiviteterne føler sig ’normale’, og at de dermed bedre kan være sig selv.

Den øgede energi og livsglæde skyldes, at den sociale og fysiske aktivitet over flere dage har vakt deres nervesystem til live på ny. Derfor er det også vigtigt, at der løbende tilbydes nye aktiviteter, da dette er med til at fastholde veteranerne i gode vaner.

Desuden bliver idrætsfællesskabet en tryg zone, hvor de skadede veteraner undslipper den stigma, som kan følge med det at være fysisk eller psykisk udfordret. De kan dermed sænke paraderne og agere mere frit.

Idræt, vildmarksture og fysisk træning rummer på mange måder flere af de kvaliteter, som veteranerne oplevede i den militære tjeneste og ofte savner. Men i idrætsprojekter som vores findes et vigtigt ekstra element: nemlig den civile kontekst.

Vi kan ikke ændre på veteranernes livslange psykiske og fysiske skader. Men vi kan igennem vores idrætsprojekter give give dem fællesskaber – og dermed mening og større livsglæde.