Frustreret mor: Vi forældre siger, at vi er tilfredse med vores børns institutioner. Det er vi nødt til, vi skal jo på arbejde

Vi finder os i, at vores børn bliver passet under yderst kritisable forhold. Det, der bekymrer mig mest, er, at det er blevet normalen. Vi ser stiltiende på hinanden og tænker, at det er o.k.