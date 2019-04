Pia Kjærsgaard: En manglende viden om EU skader demokratiet og den folkelige debat

Det kommer nok ikke bag på nogen, at der er træk ved EU, som kan få mit blodtryk op i det røde felt. Omvendt er der problemer, som kun kan løses gennem et aktivt og forpligtende samarbejde på tværs af grænser.

Det er svært ikke at føle med de britiske borgere, når man i disse tider følger begivenhederne omkring Brexit. Jeg har især savnet én ting, når jeg har fulgt med i debatten på den anden side af Nordsøen – og det er fakta.

I stedet er misinformation og beskyldninger føget frem og tilbage mellem de politiske skyttegrave. Uanset hvad man mener om Brexit, er der ingen tvivl om, at debatten ville have haft gavn af noget saglighed. Det fortjener den britiske befolkning også.

Jeg mener, at et af EU’s helt store problemer er, at det virker fjernt og besværligt. Der er lange beslutningsveje, og man kan let fare vild i bureaukrati, regler og forordninger.

Det bidrager til, at mange ikke føler, at de ved tilstrækkeligt om EU til at kunne tage stilling. For en betydelig del gælder det, at de end ikke finder det interessant. Det lider debatten under – også herhjemme.

Vi lever i et frit land. Borgerne skal ikke tvinges til at interessere sig for EU, ligesom de ikke med vold og magt skal trækkes til stemmeurnerne for at vælge de danske kandidater til Europa-Parlamentet.

Men ved det seneste valg var det kun halvdelen af de stemmeberettigede, som valgte at stemme – for unge var det under 40 procent. Det er et demokratisk problem.

Hvad end man mener om EU, så har beslutningerne, der bliver truffet i Bruxelles, stor betydning for vores liv. Derfor bliver vi nødt til at have nogle saglige diskussioner om, hvad vi vil med EU i fremtiden, baseret på konkret fakta og viden

Der er mange træk ved EU, der kan få mit blodtryk op i det røde felt. Det kommer nok ikke bag på nogen. Omvendt er der problemer, som går på tværs af de nationale grænser, som kun kan løses gennem et aktivt og forpligtende samarbejde.

Men uanset hvad man mener om EU, så har beslutningerne, der bliver truffet i Bruxelles, stor betydning for vores liv og hverdag. Derfor bliver vi nødt til at have nogle saglige og ordentlige diskussioner om, hvad vi vil med EU i fremtiden, baseret på konkret fakta og viden.

I Danmark har vi desuden tradition for at holde mange folkeafstemninger om EU – vi er det EU-land, der har holdt næstflest. Det kræver, at befolkningen er velinformeret eller i hvert fald har nem adgang til af blive det.

Men hvem er det så, der skal sikre fakta om et emne som EU, der i den grad skiller vandene?

I begyndelsen af 1990’erne havde vi på bare et år to meget skelsættende folkeafstemninger om EU, der endte med, at Danmark fik fire forbehold. Også her gik bølgerne højt, den ene valgkamp var mere ophedet end den anden, og afstemningen slog dybe revner i befolkningen.

Folketinget besluttede at oprette et EU-informationskontor – faktisk blev det skrevet ind i loven, da Maastricht-traktaten skulle vedtages – så borgerne i fremtiden kunne få samme adgang til dokumenter og information som os politikere.

I dag er det 25 år siden, at telefonlinjerne første gang åbnede til informationskontoret, der fik navnet EU-Oplysningen. Medarbejderne er ansat af Folketinget med det formål at skabe åbenhed og gennemsigtighed om EU og Danmarks EU-politik – en model, der er blevet kopieret i flere andre EU-lande.

Der er sket meget siden dengang. Internettet har med sit indtog og udbredelse fuldstændig ændret præmissen for den offentlige debat. Det indeholder mange gode og konstruktive muligheder, f.eks. er vi politikere kommet tættere på borgerne.

Men det har også ført en række udfordringer med sig. Udefrakommende magter og troldehære spreder misinformation, der kan være meget svær at skelne fra virkeligheden. På de sociale medier er der opstået en tendens til, at vi kun møder de personer, vi er enige med, i de såkaldte ekkokamre.