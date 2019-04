Jeg kan ikke beskytte min søster mod den racisme, der ulmer i hverdagens Danmark

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det var en fredag eftermiddag. Min telefon ringede og jeg kunne høre min søster hive efter vejret i den anden ende. Jeg måtte vejlede hende i dybe vejrtrækninger for at forstå, hvad hun sagde.

Det var den tilstand, min kun 21-årige søster var i efter et frontalt sammenstød med det had mod muslimer, som er blevet alt for normalt at lufte i al offentlighed.

I modsætning til mig elsker min søster at tage i genbrugsbutikker. Hun tilhører en generation, der vil social forandring, der vil tage klimaansvar og nyder at gå rundt i timevis mellem stativer af tøj, som andre har haft på.

I en genbrugsbutik på Vestegnen en eftermiddag i marts går en flok dansksomaliske kvinder rundt mellem stativer og rækker af tøj og ting, andre engang havde kær. En enkelt dansktyrkisk kvinde bevæger sig også rundt. Nogle køber tallerkener, andre legetøj til deres børn.

Jeg beder jer ydmygt om at forholde jer til kraften af de ord, I bruger

I et andet hjørne sidder fem ældre mænd i en sofarække. De sidder og snakker meget højlydt. Min søster fortæller, at de ældre mænd virker, som om de gerne vil have, at andre hører dem. De snakker med en volumen, som om de havde monteret en mikrofon til kinden.

Den ene af mændene skifter emne og fortæller de andre, at en muslimsk mand i Holland har dræbt nogle hollændere som hævn for den tragiske terrorhandling i New Zealand for nylig. En anden mand svarer, at hvis det er muslimernes metode mod Vesten, så bliver de også selv nødt til at udrydde muslimer fra jordens overflade.

Jeg var som sagt ikke selv til stede, men jeg kan næsten mærke de knuder, der må have dannet sig i maverne, de hænder, der blev følelsesløse, og de åndedræt, der blev forsnævret den eftermiddag. Jeg kan se de somaliske kvinder, den tyrkiske kvinde og min lillesøster stå med varer i hænderne og med udtryksløse ansigter. Med et snuptag berøvet for enhver form for medborgerskab eller tilhørsforhold til det land, de stod i og kalder deres hjem.

Herfra forklarer en af mændene, at muslimer er som mider, som fortjener at blive udryddet. Da min søster hører disse ord, træder hun ud af omklædningsrummet og vender sig om mod de ældre mænd. Som den eneste i butikken og nok som én af de yngste. Hun stiller sig foran dem og spørger, om de vil kalde hendes mor for en mide, hendes familie for en mide og hende selv for en mide.

De ældre mænd argumenterer imod og siger, at der findes mange muslimer derude, som altså ikke vil integrere sig, og som nasser på samfundet.

Her deler jeg min søsters afmagt. Vi kommer fra en familie, som har opdraget os til at klare os så godt som muligt. Som har lært os om arbejdsglæde og forandringens kraft. Vi har haft inddragende demokratiske samtaler over middagsbordet og lavet demokratiske afstemninger, når vi på ferier skulle beslutte, hvad dagen skulle bruges på.

Både min mor og far har knap haft en sygedag, altid siddet i skolebestyrelsen, altid inviteret naboerne på kurdisk mad og altid været involveret i, hvad der skete omkring dem.