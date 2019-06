Psykologer: Miljøet er gift for deres udvikling, men vi hjælper ikke børn på Sjælsmark

Vi ved, at skadelige vilkår under opvæksten kan ødelægge et menneske. Derfor hjælper vi børn i risiko. Bare ikke børnene på Sjælsmark.

I april udkom en rapport fra Dansk Røde Kors, skrevet af erfarne psykologer. De har foretaget en psykologisk screening af 56 børn, som er indkvarteret på Udrejsecenter Sjælsmark med deres familier, mens de venter på at blive tvangsudsendt af Danmark. Og det er et alarmerende indblik i børnenes situation, rapporten giver. For den konkluderer, at der er grund til alvorlig bekymring for børnenes trivsel og udvikling.

Blandt de 56 screenede børn, der opholder sig på Udrejsecenter Sjælsmark, ville 61 procent sandsynligvis opfylde kriterierne for en psykiatrisk diagnose, konkluderer rapporten. Og halvdelen af de 11-17-årige børn har symptomer på ptsd.

Det er tal, der fortæller en historie.

Konsekvenserne for børnene – nu og på sigt – er evidente, uomtvistelige. Indiskutable. Det er fattigt at lade den viden blive kastebold i en diskussion om, hvis ansvar det er, eller hvem der skal handle

Tidligere undersøgelser af børn på asylcentre og i asylsystemet viser, at børn, der er kommet til Danmark med forældre, der søger asyl, ofte er psykisk sårbare og har meget med i bagagen. De har haft voldsomme oplevelser og er præget af uro og utryghed. Alligevel er deres psykiske sundhedstilstand slet ikke at sammenligne med børnenes, der lever på Sjælsmark: Dobbelt så mange af børnene på Udrejsecenter Sjælsmark er i højrisiko for at udvikle psykiske lidelser, end det er tilfældet blandt nyankomne børn andre steder i asylsystemet, viser Røde Kors’ undersøgelse. Sjælsmark er noget særligt. Der er vilkår dér, som specifikt forværrer børns liv og sundhed.

Mange afbørnene på Sjælsmark har ikke oplevet andet end et liv præget af midlertidighed, usikkerhed og en uforudsigelig fremtid på grund af deres forældres opholdsgrundlag i Danmark.

Australsk forskning har vist, at manglende udsigt til langsigtede løsninger for flygtninge kan forværre den psykologiske mistrivsel og resultere i næsten kronisk angst og depression.

Dette forstærkes yderligere af, at der er er tale om børn, som vokser op i det danske samfund, men føler sig uønskede – både af deres hjemland og af det land, de er flygtet til. At føle sig uønsket og utilstrækkelig har en svært effekt på børnenes selvværd og selvbillede. Ligesom alle andre børn har børnene på Sjælsmark brug for at føle sig ønskede og gode nok.

Børnenes trivsel er – som alle andre børns – stærkt påvirket af, hvor godt deres forældre fungerer, samt deres omsorgsevne. Dansk forskning indikerer, at traumatiserede flygtningeforældres manglende forældreomsorg kan påvirke børnene mere end krigstraumer.

Størstedelen af forældrene på Sjælsmark har symptomer på psykologisk mistrivsel i signifikant grad. Det svækker utvivlsomt deres evne til at kunne drage omsorg for deres børn. Dermed har børnene ikke mulighed for at spejle sig i sunde og raske voksne, hvilket er afgørende for deres psykiske udvikling. Ligesom det er afgørende for alle andre børn.

Vi ved meget om, hvad der sker, når børns psykiske problemer får lov til at vokse sig større i stedet for at få lindring og behandling. Forskning på området fortæller klart, at konsekvenserne er indgribende, langvarige og nogle gange livslange.

De udviklingsmæssige konsekvenser af psykiske problemer og traumer i barndommen kan f.eks. vise sig som opmærksomheds- og adfærdsvanskeligheder, at det er svært at indlære, koncentrere sig eller regulere sine følelser. De kan også komme til udtryk ved et lavere psykosocialt funktionsniveau, hvor man får sværere ved at indgå i relationer i voksenlivet – blot for at tage et par eksempler.

Vi ved også, at et meget stressende miljø over længere tid og en barndom med mange belastende oplevelser kan resultere i svære udviklingsmæssige traumer og forstyrrelser, som på længere sigt vil blive sværere at behandle, hvis man ikke sætter ind i tide. Og så kan konsekvenserne naturligvis også komme til udtryk i langvarige stressreaktioner og udvikling af psykiske lidelser som ptsd, depression eller angst.