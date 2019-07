Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Far: Vi har taget vores søn ud af skolen, så han selv kan bestemme, hvordan livet skal udfolde sig

Som samfund har vi skabt nogle institutioner, hvis fornemmeste opgave er at opbevare vores børn, mens forældrene er på arbejde for at tjene penge til, at staten får råd til det, som staten vil have råd til.