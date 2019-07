Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Et ungt forelsket par fortalte for nylig i et af dagbladene, at de ville rejse ud i verden for at leve som digitale nomader – altså et liv på farten med arbejdet under armen og eventyr i hverdagen.